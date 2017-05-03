Выходные в мае: как отдыхаем в праздничные дни 9 мая в 2017 году?

О том, как отдыхаем на выходные в мае 2017 года - читайте в материале TopNews.

Майские праздники в 2017 году: на 9 мая отдыхаем 4 дня подряд

Первый майский праздник - 1 мая «День весны, мира и труда» уже прошел. И теперь вся Россия готовится к одному из главных дней в году - 9 мая "День Победы".

В связи с празднованием Дня Победы после короткой 4-дневной рабочей недели, россиян ждут сразу четыре выходных дня: суббота, 6 мая, и воскресенье, 7 мая, 8 мая, понедельник и 9 мая, вторник. Отметим, что это стало возможным благодаря переносу выходного с 7 января (Рождество) на 8 мая - будний день.

Стоит добавить, что следующая рабочая неделя ужшкммт будет еще короче чем текущая - всего три дня (среда, четверг и пятница).

Праздничные дни в мае 2017: открытие туристического сезона

По данным туристического метапоиска momondo, многие россияне проводят майские праздники 2017 года за рубежом. Так, спрос на путешествия за границу вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем не менее Россия по-прежнему остается на первом месте в списке самых запрашиваемых стран, а в Топ-10 популярных городов на майские праздники попали четыре внутренних направления: Москва, Симферополь, Сочи и Санкт-Петербург.

Стоит отметить, что в жители и гости северной столицы смогут увидеть редкое космическое явление. На протяжении всего месяца в небе будет виден метеорный поток Аквариды, пик которого придется на 6 мая. Небесные тела будут падать со скоростью до 60 штук в час.

Лучше всего звездопад будет виден за городом. Однако и в самом Петербурге можно будет увидеть метеорный поток в случае безоблачной и ясной погоды.