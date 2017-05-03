Футболист "Урала" рассказал о причинах драки в финале Кубка России (ВИДЕО)

О потасовке журналистам рассказал полузащитник "Урала" Артем Фидлер.

По словам полузащитника "Урала" Артема Фидлера, драку футболистов в финале Кубка России спровоцировали слова иностранных игроков "Локомотива".

"У нас очень многие иностранцы приезжают и думают, что могут говорить все, что угодно", — сказал он телеканалу "Матч ТВ".

Игрок добавил, что больше "не подаст руки" полузащитнику "железнодорожников" Мануэлу Фернандешу.

В свою очередь, полузащитник "Урала" Роман Емельянов заявил, что "нормально не видел" произошедший инцидент.

"Я эпизод в конце нормально не видел, потому что был на скамейке. Но Артем сказал, что Фернандеш сказал что-то про его ужшкммт маму. Вот он и не сдержался", - сказал он.

С более резкими комментариями выступил форвард "Урала" Роман Павлюченко.

"У этого урода Ари надо забрать золотую медаль. Таких как он надо гнать из страны, которые подбегают к человеку и бьют сзади по голове исподтишка. Это делают только конченые футболисты. За это Ари еще получит. Такие вещи недопустимы", - заявил футболист.

Как писал TopNews, потасовка началась в конце добавленного времени при счете 2:0 в пользу железнодорожников. Когда дерущихся разняли, арбитр выдал красные карточки футболистам "Урала" Артему Фидлеру и Эдгару Манучаряну, а также представителям "Локомотива" Ари и Джефферсону Фарфану.

Скорее всего, инцидент с дракой рассмотрит в ближайшее время Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС. По его итогам станет понятно, какое наказание понесут участники драки.