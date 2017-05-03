 
TOP 10

1 Командир экипажа раскрыл подробности ЧП на рейсе Москва-Бангкок

2 Футболист "Урала" рассказал о причинах драки в финале Кубка России (ВИДЕО)

3 Эксперты: рубль встал на рельсы стабильности

4 Путин обсудил с Трампом по телефону ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове

5 Хет-трик Роналду принес "Реалу" победу над "Атлетико" в первом полуфинале ЛЧ (ВИДЕО)

6 Навальный показал ФОТО еще двух нападавших и признал, что на 80% ослеп одним глазом

7 Мэрия Москвы опубликовала ФОТО домов, которые построят на месте снесенных "хрущевок"

8 Финал Кубка России завершился кулачным боем футболистов

9 Выступление певицы перед детьми без трусов вызвало скандал (ФОТО)

10 Ученые: грядет землетрясение века, которое сотрет целые города с лица Земли

Новости наших партнеров

Футболист "Урала" рассказал о причинах драки в финале Кубка России (ВИДЕО)

Опубликовано 03.05.17 08:25 Футболист "Урала" рассказал о причинах драки в финале Кубка России (ВИДЕО)

О потасовке журналистам рассказал полузащитник "Урала" Артем Фидлер.

По словам полузащитника "Урала" Артема Фидлера, драку футболистов в финале Кубка России спровоцировали слова иностранных игроков "Локомотива".

"У нас очень многие иностранцы приезжают и думают, что могут говорить все, что угодно", — сказал он телеканалу "Матч ТВ".

Игрок  добавил, что больше "не подаст руки" полузащитнику "железнодорожников" Мануэлу Фернандешу.

В свою очередь, полузащитник "Урала" Роман Емельянов заявил, что "нормально не видел" произошедший инцидент.

"Я эпизод в конце нормально не видел, потому что был на скамейке. Но Артем сказал, что Фернандеш сказал что-то про его ужшкммт маму. Вот он и не сдержался", - сказал он.

С более резкими комментариями выступил форвард "Урала" Роман Павлюченко.
 
"У этого урода Ари надо забрать золотую медаль. Таких как он надо гнать из страны, которые подбегают к человеку и бьют сзади по голове исподтишка. Это делают только конченые футболисты. За это Ари еще получит. Такие вещи недопустимы", - заявил футболист.

Как писал TopNews, потасовка началась в конце добавленного времени при счете 2:0 в пользу железнодорожников. Когда дерущихся разняли, арбитр выдал красные карточки футболистам "Урала" Артему Фидлеру и Эдгару Манучаряну, а также представителям "Локомотива" Ари и Джефферсону Фарфану.

Скорее всего, инцидент с дракой рассмотрит в ближайшее время Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС. По его итогам станет понятно, какое наказание понесут участники драки.
Другие материалы по этой теме

"Локомотив" вырвал победу у "Урала" и стал обладателем кубка России (ВИДЕО)

"Спартак" переиграл "Урал" в матче РФПЛ (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга