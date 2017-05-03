Гороскоп на сегодня, 3 мая 2017, все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня по знакам Зодиака: что приготовили звезды 3 мая 2017.

Гороскоп для Овна на сегодня

В этот день Овны испытают небольшие трудности в процессе коммуникаций: окружающие начнут неверно воспринимать ваши слова, а всё, что вы захотите донести до них в форме тактичного замечания, будет казаться им чем-то вроде гневных упрёков.

Гороскоп для Тельца на сегодня

Представителям знака Телец сегодня не следует полностью раскрывать происходящее в своей ужшкммт душе даже перед второй половинкой. Не посвящайте в свои внутренние страхи, переживания и комплексы посторонних, пока сами не разберетесь в себе.

Гороскоп для Близнецов на сегодня

По словам астрологов, Близнецы сегодня кардинально пересмотрят своё поведение с близкими. Представители этого знака станут мягче, тактичнее и добрей. Именно эти качества помогут вам окончательно погасить недавний конфликт и установить тёплую внутрисемейную атмосферу.

Гороскоп для Рака на сегодня

Сегодня для Раков повышается риск оказаться в стрессовой ситуации. Заранее будьте готовы к тому, что вовремя поездки в гости или в процессе небольшой развлекательной прогулки что-то пойдёт не так, и вам придётся срочно координировать свои прежние планы.

Гороскоп для Льва на сегодня

Львы сегодня много времени потратят на заботу о себе, но все мероприятия, которые вы направите на уход за своей внешностью и фигурой, принесут потрясающий эффект, о чём вам незамедлительно сообщат восторженные взгляды представителей противоположного пола.

Гороскоп для Девы на сегодня

Девам сегодня очень не понравится поведение какого-то незнакомца. Представителей этого знака шокирует, что посторонний человек читает нотации и пытается дать вам ценный совет. Этому "доброжелателю" не поздоровится, так как в ответ на свою бестактность он получит награду той же монетой.

Гороскоп для Весов на сегодня

Весам сегодня не стоит выпускать свои эмоции из-под контроля. В состоянии аффекта вы способны наломать много дров - накричать на ни в чём не повинного человека или нахамить особе, которая старше вас в несколько раз.

Гороскоп для Скорпиона на сегодня

Скорпионам сегодня не стоит отвечать согласием на какое-то авантюрное предложение. Дело, которое действительно может принести вам неплохой доход, не стоит того, чтобы ради него вы рисковали своей репутацией порядочного человека.

Гороскоп для Стрельца на сегодня

У Стрельцов сегодня возникнут непредвиденные осложнения внутри семьи. Возможно, что до вас дойдёт известие о болезни близкого родственника, и по вине этого недуга вы на некоторое время окажетесь прикованы к постели больного.

Гороскоп для Козерога на сегодня

Козерогам сегодня предстоит много общаться с малознакомыми людьми. В числе случайных собеседников окажутся очень интересные особы, но преимущественно ваше сегодняшнее окружение будет состоять из тех, кто недалёк умом и не имеет широкого кругозора.

Гороскоп для Водолея на сегодня

Водолеи 3 мая будут получать один подарок Судьбы за другим. Так, утром вас навестит человек, которого вы долгое время не видели, а поздним вечером вы испытаете сильное изумление, читая трогательное СМС от кого-то из бывших.

Гороскоп для Рыбы на сегодня

Рыбам сегодня лучше отказаться от попыток проникнуть в тайны человеческой души. Прежде, чем тратить свободное время на анализ жизни других людей, подумайте - быть может вам лучше навести порядок в собственных мыслях?