Курс доллара на сегодня, 3 мая 2017: Кудрин дал прогноз роста курса доллара до 60 рублей

Курс валют на сегодня, 3 мая 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и повысил курс евро на сегодня, 3 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 3 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 3 мая 2017 составляет 56,9518 рубля, что на 3,2 копейки ниже предыдущего показателя. Курс евро на сегодня повышен на 10,75 копейки - до 62,1515 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,08 копейки и составила 59,2917 рубля.

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По словам главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, рубль в 2017 году может упасть ужшкммт до 60 рублей за доллар.

"При нынешней цене на нефть рубль немного ослабнет, может быть чуть больше 60 рублей за доллар", - приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что основная проблема кроется не в самом рубле, а в волатильности цен на нефть, которая и может снизить курс рубля. Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин также ранее заявлял, что ожидает снижения курса рубля во втором - третьем кварталах 2017 года и связал этот процесс с сезонными факторами.

Отмечается, что с начала 2017 года рубль вырос к доллару на 8,5%, и на 15,2% - на начало 2016 года. Согласно базовому сценарию макропрогноза Минэкономразвития, курс доллара на конец 2017 года прогнозируется на уровне 68 рублей, на конец 2018 года - 70,8 рубля.