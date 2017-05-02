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"Реал" - "Атлетико": обзор матча от 02.05.2017, видео голов, счет, результат 1/2 финала ЛЧ (ВИДЕО)

Опубликовано 02.05.17 23:24 "Реал" - "Атлетико": обзор матча от 02.05.2017, видео голов, счет, результат 1/2 финала ЛЧ (ВИДЕО)

2 мая 2017 года в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов в мадридском дерби "Реал" на своем поле победил "Атлетико" со счетом 3:0. Хет-трик на счету Роналду.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов в столице Испании в  мадридскм дерби "Реал" принимал на своем поле "Атлетико". Матч, состоявшийся 2 мая на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершился убедительной победой хозяев со счетом 3:0. Все три мяча на свой счет записал главная звезда "галактикос" Криштиану Роналду.

"Реал" - "Атлетико": обзор 1/2 финала Лиги чемпионов

Подопечные Зинедина Зидана после неудачи в Эль-Класико с "Барселоной", где "сливочные" потерпели обидное поражение со счетом 2:3, сполна выместили злость на другом принципиальном сопернике - "Атлетико".

Счет в матче ужшкммт хозяева поля открыли уже на 10-й минуте. Криштиану Роналду блестящим ударом головой послеп навеса Марсело отправил мяч мимо Яна Облака.

На 73-й минуте португальский форвард развил преимущество "Реала" до двух голов, вонзив мяч в "девятку" после рикошета от защитников гостей.

А на 86-й минуте Роналду окончательно убил интригу в матче, оформив хет-трик.

3:0 - "королевский клуб" сделал хороший задел перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов на стадионе "Винсенте Кальдерон".

"Реал" - "Атлетико", счет 3:0. ВИДЕО голов
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