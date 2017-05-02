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Финал Кубка России "Урал" -"Локомотив" завершился массовой дракой футболистов (ВИДЕО)

Опубликовано 02.05.17 23:15 Финал Кубка России "Урал" -"Локомотив" завершился массовой дракой футболистов (ВИДЕО)

Также этот матч запомнится для болельщиков шведским столом на стадионе для посетителей.

"Урал" - "Локомотив", Кубок России, финал: счет 0:2 в пользу москвичей

Футболисты московского "Локомотива" на сочинском стадионе "Фишт" со счетом 2:0 обыграли "Урал" из Екатеринбурга в финале Кубка России и в седьмой раз стали его обладателями.

Однако матч завершился неприятным инцидентом. Так, в добавленное судьей время ко второму тайму на поле произошла потасовка, которая прератилась в массовую драку игроков обеих команд.

"Урал" - "Локомотив", Кубок России, финал. Драка футболистов. ВИДЕО

В результате с поля были удалены четверо футболистов: нападающие "железнодорожников" - Ари и Джефферсон Фарфан ужшкммт и их соперники - форвард Эдгар Манучарян и полузащитник Артем Фидлер.

Также этот матч запомнится для болельщиков и с другой стороны. В течение почти 75 минут (время до первого гол "локо" - прим.ред.) зрители развлекались тем, что рассказывали друг другу о шведском столе на стадионе для посетителей.

Стоит добавить, что после победы в Кубке России столичный "Локомотив", помимо трофея, получил путевку в Лигу Европы сезона-2017/2018, где стартует с группового этапа.
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