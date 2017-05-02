Выходные в мае 2017: как отдыхаем в майские праздники в 2017 году на 9 мая?

Как отдыхаем в мае в праздничные дни 2017: когда выходные и рабочие дни на 9 мая в России - читайте в материале TopNews.

Выходные в мае 2017: как отдыхаем на День Победы

В России отгремела первая волна майских праздников, в рамках которой мы отдыхали три дня подряд - с 29 апреля по 1 мая включительно. Но основные майские мероприятия и торжества еще впереди - уже на этой неделе начнется вторая волна "маёвки", кульминацией которой станет празднование Дня Победы.

День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов празднуют 9 мая. В 2017 году отмечается 72-я годовщина Великой Победы в войне с немецко-фашистскими захватчиками.

Ежегодно ужшкммт в этот день люди чтят память павших воинов, приносят цветы к мемориалам, поздравляют ветеранов и участвуют в парадах и памятных шествиях..

Согласно производственному календарю, в мае 2017 года будет 20 рабочих дней и 11 выходных, а праздничные дни – 1 и 9 мая. Как уже сообщалось выше, первым праздником был недавний День Весны и Труда - 1 мая, а вторым по счету праздником в мае станет День Победы. В честь 9 мая россияне будут отдыхать четыре дня подряд.

Так, 6 и 7 мая являются обычными выходными днями - субботой и воскресеньем. Понедельник 8 мая станет выходным благодаря переносу с 7 января 2017 года (Рождество Христово), выпавшего на субботу. Сам День Победы - 9 мая 2017 - выпадает на вторник и является государственным праздником.

По слухам, в перспективе чиновники могут принять закон, согласно которому в начале мая у россиян будут полноценные каникулы, как это происходит сейчас на Новый год. Однако пока такой проект находится только на стадии обсуждения, и никаких официальных заявлений на этот счет не поступало.