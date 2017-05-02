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Путин обсудил с Трампом по телефону ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове

Опубликовано 02.05.17 22:59 Путин обсудил с Трампом по телефону ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове

Беседа Путина и Трампа стала третьей с момента инаугурации американского президента.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на сайте Кремля. Беседа Путина и Трампа стала третьей с момента инаугурации американского президента.

Главными темами разговор лидер двух стран стали ситуация в Сирии и перспективы координации действий в борьбе с международным терроризмом, а также "обстоятельно обсудили ситуацию на Корейском полуострове".

"Условлено, в частности, активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств ужшкммт двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость. Цель – создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Министр иностранных дел России и Государственный секретарь США будут оперативно информировать лидеров о достигнутом на данном направлении прогрессе.

Также в ходе беседы Путин призвал Трампа к снижению напряжённости на Корейском полуострове.

По итогам телефонных переговоров отмечается, что Путин и Трамп собираются наладить совместную работу, направленную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы. 

В целом, по данным пресс-службы Кремля, беседа "носила деловой и конструктивный характер". В Белом доме разговор президентов назвали "очень хорошим". По словам американской стороны, лидеры обсудили создание "безопасных зон деэскалации" для достижения прочного мира в Сирии, борьбу с терроризмом "по всему Ближнему Востоку" и то, "как наилучшим образом разрешить очень опасную ситуацию вокруг КНДР".
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