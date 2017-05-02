В Сирии снайпер убил российского военного советника

Погибший находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск.

Российский военный советник подполковник Алексей Бучельников погиб в Сирии при обстреле боевиками одного из подразделений правительственных войск, передают РИА Новости с ссылкой на пресс-релиз Минобороны РФ.

Как отмечается, его посмертно представили к государственной награде. В ведомстве пояснили, что подполковник российской армии Бучельников в Сирии занимался обучением артиллеристов правительственный войск.

"Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось ужшкммт обстрелу снайпера боевиков. Подполковник Бучельников получил смертельное ранение", - сообщили в Минобороны.

Напомним, в апреле от рук террористов в Сирии погибли трое российских военных. Майор Сергей Бордов был смертельно ранен при атаке боевиков на военный гарнизон, еще два российских военных инструктора погибли в результате нападения террористов.