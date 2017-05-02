"Реал" - "Атлетико" 2 мая 2017: онлайн трансляция, где смотреть полуфинал Лиги чемпионов (ВИДЕО)

2 мая 2017 года в мадридском дерби "Реал" в 1/2 финала Лиги чемпионов сыграет на своем поле с "Атлетико". Подробности предстоящего матча, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

Стадион "Сантьяго Бернабеу" принимает 2 мая 2017 года мадридское дерби в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов: "Реал" сразится с "Атлетико" за место в финале еврокубка. Начало игры в 21:45 мск.

"Реал" Мадрид - "Атлетико" 2 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию полуфинала "Реал Мадрид" - "Атлетико" 2 мая 2017 покажет "Матч ТВ". Следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:40 мск.

"Реал" Мадрид - "Атлетико" 2 мая 2017: Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Реал" Мадрид - "Атлетико" 2 мая 2017: прогноз Константина Генича, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Реал" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на успех хозяев в среднем с коэффициентом 1,7, на ничью - 3,7, на ужшкммт успех "Атлетико" - 5,4.

По мнению футбольного комментатора Константина Генича, гости в этом матче забьют первыми.

"Первый матч. И пусть команды досконально друг друга знают, не удивлюсь если тренеры припасли какие-нибудь сюрпризы. Думаю, стоит их ждать от Симеоне. Финалы трогать не буду, там всё решается в одном матче, у них своя история. Но можно вспомнить, как "Реал" с "Атлетико" играли пару лет назад в четвертьфинале ЛЧ. И там первый матч на «Кальдероне» вообще был без моментов, сплошь борьба да стыки. И мне кажется, что Симеоне стратегически всё рассчитал верно: дома не пропустим, а во второй игре гостевой гол всё решит в пользу АТМД. Но… Удаление Турана попутало все планы, и в концовке ответной игры „Атлетико“ уже еле передвигался, Чичарито забил мяч, за который его до сих пор в "Реале" вспоминают с особой теплотой… Думаю, и сейчас «Атлетико» сделает ставку на «выездной гол». Пусть «Реал» и не «Лас-Пальмас», но у меня нет сомнений, что «матрасики» начнут так же зло и агрессивно, как и на острове. Там за 18 минут они забили трижды, с «Реалом» и одного гола вполне хватит. А потом по традиции — в окопы. Обороняться. Поставлю, что «Атлетико» забьёт первым в этом матче. Vamos, красно-белые!" - прогнозирует эксперт.

"Реал" - "Атлетико" 2 мая 2017: ориентировочные составы

"Реал": Навас; Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело; Кроос, Касемиро, Модрич; Иско, Бензема, Роналду.

Не сыграют: Бэйл (икроножная мышца), Пепе (рёбра).

"Атлетико": Облак; Эрнандес, Годин, Савич, Филипе Луис; Сауль, Коке, Габи, Карраско; Гризманн, Гамейро.

Не сыграют: Хуанфран (задняя мышца бедра), Хименес (приводящая мышца), Аугусто Фернандес (колено).

Под вопросом: Врсалько (колено).

"Реал" - "Атлетико" 2 мая 2017: кто фаворит

Все три предыдущих противостояния в Лиге чемпионов завершились победами «сливочных». Дважды это произошло в финале — 4:1 (в дополнительное время) в 2014 году и 1:1 (5:3 по пенальти) в 2016-м. Причем оба раза командам не хватило 90 минут для выявления сильнейшего.

А в сезоне-2014/15 «Атлетико» вылетел в четвертьфинале. Тогда исход противостояния решил единственный гол Хавьера Эрнандеса на 88-й минуте ответной встречи, состоявшейся на «Сантьяго Бернабеу».

"Реал" Мадрид - "Атлетико" 2 мая 2017: перед матчем

Мадридский полуфинал Лиги чемпионов по праву станет центральным событием игровой недели. Оба соперника неплохо себя чувствуют в текущем сезоне и не намерены сдаваться без боя.

"Реал" в 1/8 финала справился с "Наполи" (оба матча - 3:1) и "Баварией" (2:1 и 4:2 ДВ).

"Реал Мадрид" - "Бавария" 4:2 ВИДЕО голов

"Атлетико" успешно прошел "Байер" (4:2 и 0:0) и "Лестер" (1:0 и 1:1).

"Лестер" - "Атлетико" 1:1 ВИДЕО голов

До этого клубы играли между собой в 31-м туре испанской Примеры текущего сезона. Тот матч закончился вничью - 1:1.

"Реал Мадрид" - "Атлетико" 1:1 ВИДЕО голов

"Реал" дважды побеждал "Атлетико" в финале Лиги чемпионов. Сначала это произошло в сезоне-2013/14 (1:1, 4:1 в дополнительное время). Затем «Реал» победил своего противника в финале турнира сезона-2015/16 (1:1, 5:3 по пенальти).

Бывший нападающий "Реала" Майкл Оуэн уверен, что сливочные выйдут в финал Лиги чемпионов и победят в этом сезоне.

"Думаю, "Реал" выйдет в финал Лиги чемпионов и выиграет его. Полуфинальные матчи будут интересными. «Реал» является фаворитом, но не потому, что намного превосходит соперника. Нужно верить в команду", - заявил он.

В преддверии первого матча полуфинала Лиги чемпионов с "Атлетико" защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос призвал болельщиков помочь своей команде победить одного из самых принципиальных соперников.

"Наш стадион, наши болельщики. Мы будем бороться с вами и за вас", — написал игрок в соцсети.