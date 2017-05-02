Авария под Ульяновском: гибель игумена-байкера и его брата в ДТП попала на ВИДЕО

По некоторым данным, один из братьев подарил другому мотоцикл, и они решили прокатиться.

В Ульяновской области возле села Баратаевка произошло ДТП, спровоцированное двумя мотоциклистами. В результате погибли три человека, в числе которых - настоятель храма игумен Флавиан. Об этом сообщается на сайте МВД России по региону.

Инцидент произошел вечером 1 мая на 15-м километре трассы Саранск - Сурское - Ульяновск. Как отмечается, одним из мотоциклов управлял игумен Флавиан, а другим его брат.

Как видно на видеозаписи, он, выехав на встречную полосу, на большой скорости врезался ужшкммт в автомобиль Renault Logan под управлением водителя 1946 года рождения. Второй мотоциклист 1980 года рождения, как и священнослужитель, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda.

Все трое скончались до приезда скорой помощи. Водитель Honda, мужчина 1967 года рождения, остался жив. Также пострадал водитель легковой автомашины, мужчина 1959 года рождения, он обратился за медицинской помощью.

Авария под Ульяновском с игуменом. ВИДЕО

По данным СМИ, старший из погибших мотоциклистов — игумен Флавиан (Юрий Лапухов) - был настоятелем храма мученицы Татианы в поселке Октябрьский Чердаклинского района. По предварительным данным, вторым был его брат. Отмечается, что один из братьев подарил другому мотоцикл, и они решили прокатиться.