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«Урал» - «Локомотив»: обзор матча от 02.05.2017, видео голов, счет, результат матча Кубка России (ВИДЕО)

Опубликовано 02.05.17 20:23 «Урал» - «Локомотив»: обзор матча от 02.05.2017, видео голов, счет, результат матча Кубка России (ВИДЕО)

2 мая в финале Кубка России "Локомотив" одержал победу над "Уралом" со счетом 2:0.

«Урал» - «Локомотив»: счёт 0:2 принес москичам Кубок России

2 мая на стадионе "Фишт" в Сочи между столичным "Локомотивом" и екатеринбугским "Уралом" состоялся розыгрыш второго по значимости национального трофея - Кубка России, обладателем которого стали железнодорожники.

 «Локомотив» выиграл Кубок России в седьмой раз и повторил рекорд ЦСКА. Следом идут «Спартак» и «Зенит», побеждавшие в этом турнире по три раза. «Урал» в Кубке России не побеждал.

«Урал» - «Локомотив»: обзор Кубка России

Первый тайм завершился с нулевым счетом несмотря на упорство обеих команд. Во втором же тайме счет был ужшкммт открыт только на 76-й минуте игры. В ходе атаки забил полузащитник железнодорожников Игорь Денисов, успешно сыгравший на подборе. После удара игрока "Локо" мяч рикошетом от ноги защитника "Урала" влетел в сетку ворот.

Окончательно разбил надежды уральского клуба впервые завоевать трофей под занавес матча Миранчук, нанеся удар в дальнюю девятку.

«Урал» - «Локомотив». Счет 0:2. ВИДЕО голов

Кубок России. Финал. «Урал» - «Локомотив» – 0:2

Голы: 76', 0:1, Игорь Денисов, 90', 0:2, Алексей Миранчук
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