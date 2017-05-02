"Импичмент Порошенко": одесситы вышли на акцию на Куликовом поле

На Куликово поле в Одессе пришло более 5 тысяч человек на акцию памяти по погибшим 2 мая.

Более пяти тысяч человек собрались на акцию памяти погибших при пожаре в Доме профсоюзов. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на украинские СМИ.

Участники акции скандировали: «Вон из Одессы, бандеровские бесы!», «Не забудем, не простим!», «Одесса — город герой». Также одесситы держали плакаты "Импичмент Порошенко" и выкрикивали соответствующие лозунги об отставке президента. Одну из групп активистов, которая развернула такой баннер, задержала полиция. Кроме ужшкммт того, сообщается о драке на Куликовом поле, которую вскоре разняли.

Кроме того в ходе мероприятия активисты заявили, что президент Украины Петр Порошенко ответственен за то, что до сих пор нет результатов расследования. Матери погибших обвинили президента в замораживании и имитации расследования преступлений на Куликовом поле 2 мая 2014 г. Как сообщается, родные жертв трагедии думают обратиться в Верховную раду, чтобы данный вопрос был рассмотрен.