"Реал" - "Атлетико": смотреть онлайн 02.05.2017, трансляция, прогноз на 1/2 финала Лиги чемпионов (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" Мадрид - "Атлетико" 2 мая 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

2 мая 2017 года на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится мадридское дерби в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Атлетико". Начало игры в 21:45 мск.

"Реал" Мадрид - "Атлетико" 2 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире первый полуфинал "Реал Мадрид" - "Атлетико" 2 мая 2017 покажет "Матч ТВ". Следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:40 мск.

"Реал" Мадрид - "Атлетико" 2 мая 2017: Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Реал" - "Атлетико" 2 мая 2017: ориентировочные составы

"Реал": Навас; Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело; Кроос, Касемиро, Модрич; Иско, Бензема, Роналду.

Не сыграют: Бэйл (икроножная мышца), Пепе (рёбра).

"Атлетико": Облак; Эрнандес, Годин, Савич, Филипе Луис; Сауль, Коке, Габи, Карраско; Гризманн, Гамейро.

Не сыграют: Хуанфран (задняя мышца бедра), Хименес (приводящая мышца), Аугусто Фернандес (колено).

Под вопросом: Врсалько (колено).

"Реал Мадрид" - "Атлетико" 2 мая 2017: перед матчем

2 мая в столице Испании на знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится ужшкммт мадридский полуфинал самого престижного клубного первенства Европы.

Соперники стабильно играют в плей-офф, показывая динамичную и захватывающую игру. "Реал" на стадии 1/8 финала без единого промаха справился с "Наполи" (оба матча - 3:1) и "Баварией" (2:1 и 4:2 ДВ).

"Реал Мадрид" - "Бавария" 4:2 ВИДЕО голов

"Атлетико" прошел "Байер" (4:2 и 0:0) и "Лестер" (1:0 и 1:1).

"Лестер" - "Атлетико" 1:1 ВИДЕО голов

В последний раз клубы играли между собой в 31-м туре испанской Примеры текущего сезона. Тот матч закончился вничью - 1:1.

"Реал Мадрид" - "Атлетико" 1:1 ВИДЕО голов

По словам экспертов, согласно статистике, "Реал" и "Атлетико" забивают 26 % своих мячей в этом сезоне в последние 15 минут матча.

"Реал" забил 40 мячей в последнюю пятнадцатиминутку, самая недавняя из которых — в матче 35-го тура Примеры с "Валенсией" (2:1). 25 из этих 40 голов пришлись на чемпионат Испании и принесли "галактикос" 17 очков.

"Атлетико" также забил на последних минутах в матче 35-го тура Примеры против «Лас-Пальмаса», а в дерби с «Реалом» в рамках 31-го тура (1:1) нападающий «матрасников» Антуан Гризманн сравнял счёт на 85-й минуте.

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Я всегда испытываю небольшой страх перед матчами. Мне нужно полностью отрешиться от действительности. На мне лежит большой груз ответственности, и он становится все тяжелее и тяжелее. Я чувствую это в поединках с любой командой. «Реал» покажет всю мощь, как это он обычно и делает дома. «Сливочные» могут играть, используя различные тактические схемы, в которых задействованы Иско, Хамес Родригес, Асенсио. Они постараются доставить нам серьёзные неприятности, особенно в начале матча. Нам нужно сдержать их натиск. В стартовые минуты сделать это будет особенно трудно. Зидан, став главным тренером, проделал огромный объём работы. Ему удалось осчастливить всех в команде, он нашёл правильный баланс и приступил к великим свершениям. Важные матчи всегда трудны, и завтрашний поединок не будет исключением. Не думаю о том, какой точно результат будет. Нас ждёт напряжённый поединок. Надеюсь, мы сможем извлечь преимущество, создав свободное пространство. Мы знаем, что проводим ответный поединок дома, поэтому гол на выезде принесёт нам большую пользу", - сказал он.

В свою очередь, главный наставник "Реала" Зинедин Зидан заявил, что его подопечным нужно забить на гол больше "Атлетико".

"Понимаем, насколько важен первый матч. Только о нём и думаем. Намерены биться сразу со стартового свистка. Просим болельщиков поддержать нас точно так же, как это было в выходные. Трибуны нам очень помогают. Мы нуждаемся в болельщиках. Настала пора полуфинала, и мы знаем, что от нас требуется... Мы не так часто играем на ноль по сравнению с прошлым сезоном. Это футбол, у каждой команды есть свои сильные стороны, и «Атлетико» не исключение. Для нас всегда самое важное — забить на гол больше соперника. Но завтра мы постараемся сыграть на ноль и при этом забить, ведь это плей-офф", - сказал он.

"Реал" Мадрид - "Атлетико" 2 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Реал" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на успех хозяев в среднем с коэффициентом 1,7, на ничью - 3,7, на успех "Атлетико" - 5,4.