Опубликовано видео стрельб зенитными ракетами с новейшего российского фрегата

При этом корабль НАТО преградил путь российскому фрегату.

Новейший фрегат «Адмирал Макаров», проходящий в настоящий момент испытания на Балтике, провел залповую стрельбу зенитным ракетным комплексом «Штиль-1». Видео испытательной стрельбы с пуском четырех ракет оказалось в распоряжении телеканала «Звезда».

Примечательно, что комплекс еще не принят на вооружение и проходит испытания в акватории Балтийского моря. Более того моряки впервые производят залпы из «Штиля», установленный на корабле, может держать круговую оборону, одновременно обстреливая до 12 целей ужшкммт на расстоянии до 50 км по дальности и до 15 км по высоте.

Между тем на опубликованные кадрах кроме уникальных стрельб попал момент, когда разведывательный корабль ВМС Польши пересек курс российского фрегата «Адмирал Макаров», выполнив опасные маневры на грани допустимого международными правилами.

Так, по словам военнослужащего ВМФ России, дистанция до корабля ВМС Польши составляла 75 кабельтовых (около 14 км). «По пеленгу 253 наблюдаю разведывательный корабль ВМС Польши, идет курсом влево», - заявил военнослужащий.

18 апреля сообщалось, что фрегат «Адмирал Макаров» в ходе заключительного этапа государственных испытаний на Балтике поразил реальную воздушную мишень комплексом «Штиль».