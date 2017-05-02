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Меркель в Сочи попросила Путина защитить права геев в Чечне

Опубликовано 02.05.17 17:50 Меркель в Сочи попросила Путина защитить права геев в Чечне

Меркель на встрече с Путиным заступилась за геев в Чечне и "Свидетелей Иеговы", а также обсудила Сирию.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию вокруг соблюдения прав гомосексуалистов в Чечне, передает "Интерфакс".

"Также я поговорила о том, что был очень отрицательный доклад о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние с тем, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств", - сказала Меркель во вторник на пресс-конференции в Сочи по итогам ужшкммт переговоров с Путиным.

По ее словам, то же касается и организации "Свидетели Иеговы". Как сообщалось, 20 апреля Верховный суд РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Еще ранее Минюст приостановил деятельность "Свидетелей Иеговы" в РФ.

Ранее "Новая газета" опубликовала материал о том, что в Чечне задержано около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме, кроме того, из-за сексуальной ориентации убиты как минимум три человека.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что надеется на снятие антироссийских санкций, однако лишь при выполнении Москвой минских договорённостей по Украине, передает RT.

«Я хотела бы, чтобы мы добились того, чтобы снять санкции (с России — прим.) при выполнении минских договорённостей», — заявила Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, Меркель выразила надежду, что избирательный процесс в Германии не будет атакован хакерами.

Германия поддерживает перемирие в Сирии и готова более тесно сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет ФАН.

«Я как федеральный канцлер отметила, что мы хотим сделать все возможное, чтобы поддержать перемирие (в Сирии), прекращение огня для того, чтобы помочь людям», — заявила Меркель.

Она добавила, что после этого можно будет поговорить о ситуации в Ливии, и отметила единство России и Германии в вопросе борьбы с терроризмом. «Здесь Германия и Россия могут еще более тесно сотрудничать», — считает канцлер ФРГ.
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