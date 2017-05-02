Навальный показал ФОТО еще двух нападавших и признал, что на 80% ослеп одним глазом

Оппозиционер обратится в прокуратуру с заявлением о бездействии правоохранительных органов после инцидента.

Оппозиционер Алексей Навальный обратится в прокуратуру с заявлением о бездействия правоохранительных органов по факту нападения на него.

"Мы сегодня отправляем несколько жалоб на бездействие правоохранительных органов", - написал Навальный на своем сайте. По его словам, пользователи соцсетей опознали на видео двух возможных участников нападения, однако информации об их допросе или возбуждении уголовного дела нет.

"Мы ужшкммт сегодня отправляем несколько жалоб на бездействие правоохранительных органов. Это бездействие смотрится особенно любопытно на фоне того, что главный непосредственный участник уже найден. Фамилия везде, фото. Журналисты по телефону разговаривают. И только полиция ничего не знает. Очевидно, что бездействие это является фактически помощью нападавшим. Им дают время: скрыться; договориться; уничтожить улики и следы; и тд", - написал Навальный.

Как сообщал Topnews, ранее пользователь твиттера Mr Radmir опознал на видеозаписи с нападением на оппозиционера Алексея Навального члена движения SERB Александра Петрунько. Но сам активист SERB отрицает свою причастность.

Что касается зрения, Навальный пишет, что ему диагностирован химический ожог правого глаза средней степени. "Врач по прежнему уверена, что это не могла быть просто зелёнка. Там явно смесь зелёнки с другой едкой жидкостью. На настоящий момент глаз потерял 80% зрения. Пока это не является необратимым", - отмечает оппозиционер.

Он признает, что его активно, лечат и есть надежда, что вылечат. "Мне бы сейчас, конечно, сильно помог бы выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании, но как вы знаете, дорогое правительство запрещает мне выезд из страны уже пять лет и загранпаспорт не даёт", - отмечает он.

Также он пишет, что точно установлены два участника нападения: "Это Кулаков Алексей Александрович, который также являлся или является до сих пор сотрудником полиции. Непосредственным нападавшим был Петрунько Александр Викторович".

Кроме того, Навальный и активисты его штаба после внимательного анализа видео считают, что причастными к нападению могли быть еще двое, личность которых они пока установить не смогли, поэтому публикуют фото для " использования коллективного разума".