Курс доллара на сегодня, 2 мая 2017: прогноз экспертов - Трамп и ОПЭК обвалят рубль

Курс валют на сегодня, 2 мая 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня, 2 мая 2017.

Официальный курс доллара на сегодня, 2 мая 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 2 мая 2017 составляет 56,98 руб., курс евро на сегодня равен 62,04 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 2 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 55,64 руб. при покупке и 58,76 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 60,53 руб. и 64,03 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара 2017 в России: мнение экспертов

По словам экспертов, курс рубля с небольшими ужшкммт отклонениями продолжает двигаться в фарватере рынка энергоносителей. Определяющим фактором в этом ключе является соглашение об ограничении добычи, заключенное в рамках ОПЕК+ в декабре 2016 года, благодаря чему нефть марки Brent в конце прошлого года смогла продемонстрировать уверенный рост и вышла в район 55 долларов.

Аналитики отмечают, что соглашение могут продлить на вторую половину года, что, конечно, выгодно экспортерам, так как держит цены на довольно высоком уровне, а в пользу продления говорит то, с каким рвением Саудовская Аравия снижала добычу, перевыполнив возложенные на себя обязательства.

В этой связи стоит ожидать стабилизации нефти на уровне 50–60 долларов, причем динамику цен внутри этого коридора будет определять ситуация со сланцевой добычей в США.

Как пишет "Московский комсомолец", в среднесрочной перспективе не стоит ожидать существенных движений рубля по аналогии с предыдущими годами: скорее всего, он будет консолидироваться в широком диапазоне: доллар может закрепиться в коридоре 55–65 рублей, а по итогам года — на отметке 60 рублей. В случае, если ситуация вокруг Сирии существенно ухудшит отношения между Россией и США, коридор сместится в район 65–75 рублей, а средняя стоимость доллара поднимется в район 69 рублей за доллар.

В свою очередь, в пользу низких цен на нефть говорит и подписанный Дональдом Трампом указ об отмене запрета на разведку и добычу углеводородов на океаническом шельфе, а стратегия по укреплению энергетической мощи США может привести к росту производства и падению котировок.

"Низкие цены на энергоресурсы... принесут пользу американским семьям, помогут оживить промышленность и увеличат число рабочих мест", - прямо заявлял ранее президент США Дональд Трамп.

В этом случае, по мнению экспертов, курс российской валюты может рухнуть до 80 рублей за доллар.