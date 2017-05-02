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Медведев распорядился повысить МРОТ до прожиточного минимума

Опубликовано 02.05.17 14:53 Медведев распорядился повысить МРОТ до прожиточного минимума

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 20 мая подготовить законопроект о повышении МРОТ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить проект закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения. Такое поручение глава правительства дал по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году, передает ТАСС.

"Минтруду России, Минфину России, Минэкономразвития России подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного ужшкммт населения и внести его в правительство Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.

Выступая 19 апреля с ежегодным отчетом в Госдуме, Медведев напомнил, что правительство регулярно повышает минимальный размер оплаты труда. В прошлом году он достиг 7500 рублей, а с 1 июля этого года будет повышен до 7800 рублей. Премьер также пообещал, что в ближайшие несколько лет МРОТ вырастет до уровня прожиточного минимума.
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