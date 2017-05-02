Долгожитель неофициально считался самым старым человеком Земли.

На индонезийском острове Ява умер Сапармен Содименджо, известный как "дедушка Гото", считавшийся самым старым жителем Земли. По некоторым данным, ему было 146 лет, но официальный статус за ним закреплен не был.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, мужчина был доставлен в больницу 12 апреля с жалобами на ухудшение здоровья. Спустя шесть дней потребовал, чтобы его вернули домой. По словам его внука, с тех пор ужшкммт он съел лишь ложку каши и немного выпил.

Доподлинно установить возраст "дедушки Гото" не представляется возможным, так как он родился до 1900 года, когда в Индонезии начали учет рождаемости. Однако согласно удостоверению, полученному в 2014 году, Гото родился 31 декабря 1870 года.

Всю жизнь он был заядлым курильщиком, а прожить столько лет, по его словам, ему помогла "любовь".

За свою жизнь он пережил четырех жен, 10 братьев и сестер, а также всех своих детей. Его внук отметил, что Содименджо был похоронен в понедельник, 1 мая, на кладбище, место на котором было куплено еще несколько лет назад.