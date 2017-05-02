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Ученые: грядет землетрясение века, которое сотрет целые города с лица Земли

Опубликовано 02.05.17 13:49 Ученые: грядет землетрясение века, которое сотрет целые города с лица Земли

В ближайшее время в окрестностях столицы Чили может произойти мощнейшее землетрясение магнитудой более 8 баллов.

Столица Чили Сантьяго в ближайшее время может стать жертвой мощнейшего землетрясения, предупреждают сейсмологи, опубликовавшие прогнозы в журнале Earth and Planetary Science Letters. Выдержки из него приводит РИА Новости.

Мощные мегаземлетрясения в Южной Америке являются одним из трех последствий погружения  океанической плиты Наска под континент с большой скоростью, около 80 миллиметров в год. Кордильеры считаются самым длинным горным массивом Земли, который протянулся на 18 тысяч километров в длину, и на 9-16 километров в ширину. Они возникли в результате ужшкммт столкновения океанических и континентальных плит. Последствия этого столкновения ощутимы для каждого жителя запада Южной Америки – здесь каждый год происходят сильные землетрясения, возникающие в результате накопления тектонического напряжения в тех точках, где плиты "царапают" друг друга", и его высвобождения в виде мощнейших толчков.

Эмиль Кляйн (Emile Klein) из Страсбургского университета (Франция) и его коллеги пришли к выводу, что очередное высвобождение огромной порции такой энергии может произойти вскоре в окрестностях Сантьяго. Анализируя последствия мощнейшего землетрясения с магнитудой в 8,3 балла по шкале MMS, произошедшего в окрестностях городка Ильяпель в сентябре 2015 года, ученые обнаружили тревожную закономерность.

Оказалось, что фактически во всех регионах в центральной части Чили крупные толчки происходили с частотой примерно в 60-80 лет. Это говорит о том, что плита Наска погружается под Южную Америку не с такой высокой скоростью, как показывают замеры в других, относительно спокойных регионах – 6,5 сантиметра, а на 8 сантиметров в год. Это означает, в свою очередь, что движение пород сильно "тормозится" их трением, в результате чего плита в сейсмоопасных регионах "отстает" каждые 70 лет на примерно 4,5 метра от других ее участков и наверстывает это отставание в ходе землетрясений.

Проблема заключается в том, что в центральной части этой зоны есть участок длиной в примерно 300 километров, где подобных толчков не происходило уже более века, но относительно слабые землетрясения силой в 6-7 баллов по шкале MMS случаются фактически каждый месяц. Существует реальная опасность того, что это напряжение в ближайшее время будет сброшено. По расчетам ученых, сила землетрясения составит как минимум 8,3 балла по шкале MMS.

Как считает Якобсон, толчок с магнитудой в 6,9 на прошлой неделе может быть провозвестником подобной катастрофы, однако вероятность этого достаточно низка, около 10%. В целом, по оценкам геологов, вероятность возникновения мощнейшего землетрясения в окрестностях Сантьяго в этом году в 2-3 раза выше нормы и составляет около 3%. Если оно произойдет, то его эпицентр будет находиться в Вальпараисо, в 100 километрах от чилийской столицы.
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