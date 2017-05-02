Доклад HRW: во время химатаки в Сирии применяли бомбы советского производства

Во время химической атаки в сирийской провинции Идлиб, проведенной 4 апреля этого года, могли использоваться бомбы советского производства ХАБ-250 или ХАБ-500.

Неправительственная правозащитная организация со штаб-квартирой в США Human Rights Watch заявила, что в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб, Сирия) на месте «химатаки» найдены осколки авиабомбы советского производства.

Материалы доклада опубликованы на официальном сайте Human Rights Watch 1 мая. В них сообщается, что на месте «химатаки» найдены остатки снаряда ХБ-250, передает ИА REGNUM.

В материалах доклада содержатся фотографии и видеокадры. Приводятся для сравнения фото осколков, найденных в Идлибе, и бомбы, разработанной в СССР — ХБ-250. На этом снаряде есть характерные зеленые полосы — такие же, как утверждают ужшкммт авторы доклада, присутствуют на остатках снарядов, найденных в Идлибе.

По данным правозащитников, сирийские войска несколько раз применяли химоружие — 11 и 12 декабря в восточной Хаме и 30 марта на севере Хамы недалеко от Хан-Шейхуна. Декабрьские атаки произошли на территории, подконтрольной запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Местные жители сообщили HRW о 64 погибших. Атаки в марте, по данным очевидцев, не привели к жертвам, однако ранения получили десятки человек, пишет "Коммерсантъ".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, ответственными за атаку она считает правительственные войска. Седьмого апреля США нанесли с кораблей удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат в провинции Хомс в Сирии, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химатака в провинции Идлиб.