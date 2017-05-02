Роскомндзор начал полную блокировку ресурсов RuTracker

Роскомнадзор намерен полностью заблокировать популярный торрент-трекер RuTracker.

В России полностью заблокируют RuTracker

На самый популярный в России торрент-трекер началось массированное наступление со стороны Роскомнадзора и правообладателей. Надзорное ведомство начало блокировку серверов со служебной информацией сайта RuTracker — и у большинства пользователей начались проблемы со скачиваниями файлов (фильмов, игр, софта и т.д.). Тем временем правообладатели готовят документы в Мосгорсуд, собираясь заблокировать все существующие «зеркала» сайта, пишут "Известия".

Как именно Роскомнадзор заблокирует RuTracker

Роскомнадзор заблокировал несколько ужшкммт серверов RuTracker со служебной информацией — так называемые торренты-анонсеры. Данные, которые они выдают, необходимы для сбора статистики. Также они позволяют сообщить всем участникам обмена IP-адреса источников, у которых можно скачать необходимый файл.

Глава компании Pirate Pay (специализируется на блокировках пиратских раздач в торрент-сетях) Андрей Клименко рассказал, что в результате блокировки анонсеров скачивание становится либо очень медленным (происходит с меньшего числа источников), либо не происходит вообще.

На сайте торрент-трекера сказано: «Российские провайдеры по указанию Роскомнадзора блокируют торренты-анонсеры нашего ресурса. В связи с этим затруднен учет статистики в профилях пользователей, попадающих под блокировки, а также могут возникать ошибки в статусах раздач».

Pirate Pay уже составляет список всех зеркал RuTracker. Однако газете удалось за непродолжительное время найти два работающих клона сервиса — RuTracker.net и RuTracker.cr.