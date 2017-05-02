Какой сегодня праздник: 2 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник Блаженной Матроны Московской

Также сегодня вспоминают Ивана Ветхопещерника.

Какой праздник сегодня, 2 мая: День памяти Блаженной Матроны Московской

2 мая Церковь вспоминает святую старицу Матрону Московскую.

Матрена Никонова (в миру) родилась в 1881 году, и с самого рождения она была незрячей. Сначала от девочки хотели отказаться, однако накануне отчаянного шага ее матери приснился сон, в котором она увидела прекрасную светящуюся птицу неземной красоты, но без глаз. Родительница посчитала сон знамением и оставили дочь. Матрена с раннего ужшкммт возраста стала лечить людей. Также она помогала советом отчаявшимся людям. При этом святая советовала не отрекаться и от традиционной медицины.

"Тело - это дом, данный вам Богом, и его нужно содержать в чистоте и порядке", - говорила Блаженная своим посетителям.

Говорят, что провидица предсказала собственную кончину. Умерла она в 1952 году, а место ее захоронения стало паломническим. В 1999 году Матрена была канонизирована православной церковью.

Как народный праздник сегодня, 2 мая: Иван Ветхопещерни

2 мая также вспоминают Иоанна Воина (Иван Ветхопещерник), жившего в правление Римской Императора Юлиана Отступника. Иоанн был одним из римских воинов и, как братья по оружию, принимал участие в преследованиях христиан. Но, поскольку и сам принадлежал к их вере, старался предупреждать гонимых о грядущих облавах, и даже помогал их побегам из тюрем.

Когда слухи достигли правителя, тот повелел самого Иоанна бросить в темницу, чтобы дожидался своей казни. Но после смерти императора в 363 году Иоанн был освобожден. Святой умер старцем, мощи же его почитаются чудотворными.

Иоанн считается утешителем скорбящих и защитником обиженных, а также святым, помогающим вернуть украденное. Народ верил, что похитители обнаружат себя сами, если в этот день тот, у кого было украдено, послужит Иоанну молебен. Правда, если молебен не помогал, не считалось грехом прибегнуть и к колдовству, смягченному именем святого. То есть человек, на кого падало подозрение, по велению ворожащего клялся в невиновности именем Иоанна Воина, и, если он лгал, то считалось, что топтать землю ему осталось недолго - Иоанн покарает лжеца.

Крестьяне в этот день проводили обряд - " одевание весны в новину " , чтобы задобрить и уважить ее, чтобы весна помогла уродиться хорошему урожаю. Женщины отправлялись на поле с отрезами холста, кланялись на все стороны света, а, поклонившись в восточную сторону, произносили: "Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!". Затем холст стелили по земле, на него ставили пирог и, не оборачиваясь, возвращались домой