В отношении жителя Забайкалья, у которого сын подорвался на мине, возбуждено уголовное дело. Он сам привез опасные снаряды на чабанскую стоянку.

В Могойтуйском районе Забайкальского края при взрыве на животноводческой стоянке погиб подросток, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ по региону.

По словам представителя следственных органов, на стоянке чабанов в 260 км от Читы было найдено около полусотни снарядов, их тип и происхождение на данный момент не установлены.

По предварительным данным, взрыв произошел на ужшкммт животноводческой стоянке 1 мая в 11:20 утра. Подорвался подросток 2006 года рождения, от полученных травм он скончался в больнице.

Житель Могойтуйского района Забайкальского края, у которого сын погиб на чабанской стоянке, подорвавшись на мине, сам стал фигурантом уголовного дела, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по статьям 222 (незаконные приобретение и хранение боеприпасов) и 109 (причинение смерти по неосторожности) УК РФ.

По версии следствия, в 2014 году подозреваемый нашел в неустановленном месте 55 боеприпасов, которые привез на свою животноводческую стоянку в селе Цаган-Ола Могойтуйского района. С участием специалистов Росгвардии изъято более 50 взрывных устройств. Назначены необходимые судебные экспертизы.