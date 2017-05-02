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Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном, но Белый дом поставил условия

Опубликовано 02.05.17 10:43 Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном, но Белый дом поставил условия

Пушков назвал нереальной возможную встречу Трампа и Ким Чен Ына.

Глава Белого дома Дональд Трамп готов провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявил сам президент США в интервью агентству Bloomberg, передает ИА REGNUM.

«Если бы для меня было уместно встретиться с ним, для меня, конечно, было бы честью это сделать», — заявил глава государства.

При этом Трамп также добавил, что большинство политиков США просто не готовы пойти на этот шаг. «Но я говорю вам, при нужных обстоятельствах ужшкммт я встречусь с ним», — отметил глава Белого дома.

Белый дом США уже прокомментировал заявление президента Дональда Трампа о его готовности встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Встреча может состояться, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, однако для этого требуется соблюдение множества условий, пишет "МК".

"В особенности это касается поведения КНДР, сейчас условия не выполнены", - цитирует Спайсера издание.

Тон заявления пресс-службы Белого дома не позволяет определить, является ли данный комментарий полным опровержением провокационных слов Трампа либо его модерацией, чтобы у общественности не сложилось ложного мнения об уступчивости президента США перед тоталитарным лидером далекой страны.

«Мы должны увидеть, что их провокационное поведение сошло быстро на нет», — приводит «Интерфакс» слова Спайсера. «Ясно, что пока ничего из этого не происходит», — добавил он.

«Не думаю, что это произойдет в ближайшее время», — заключил Спайсер.

Заявление американского президента Дональда Трампа о его готовности встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном звучит абсолютно нереально. Так считает российский сенатор Алексей Пушков, свое мнение политик опубликовал в своем Twitter.

"Трамп готов встретиться с Кимом. Звучит абсолютно нереально. До сих пор Ким хорошо воспринимал лишь двух американцев - Родмана и Микки Мауса", - написал Пушков.
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