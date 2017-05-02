Даниэла Грин, переводчица Федерального бюро расследований с высшим уровнем доступа, переехала в Сирию и вышла замуж за террориста.

Телеканал CNN рассказал о судьбе переводчицы ФБР, вышедшей замуж за сторонника запрещенного в России «Исламского государства» из Германии. Однако позднее она бросила мужа и вернулась в США. Об этом пишет РБК.

38-летняя сотрудница ФБР Даниэла Грин уехала в Сирию в 2014 году и вышла замуж за боевика ИГ, имеющего немецкое гражданство, бывшего рэп-исполнителя Дениса Кусперта. После того как он присоединился к исламистам в 2010 году, Кусперт взял себе имя Абу Талха аль-Альмани. С 2012 года он находился на Ближнем Востоке, участвуя ужшкммт в деятельности исламистов в Ливии и Египте. Позднее он переехал в Сирию. Кусперт, по информации CNN, занимал высокое положение среди террористов и снимался в пропагандистских роликах ИГ.

Грин раскрыла своему мужу информацию о расследовании, которое против него вело ФБР. Кроме того, перед поездкой в Сирию она сообщила своему начальству ложную информацию о цели своей поездки.

После свадьбы Грин пришла к выводу, что совершила ошибку, и бежала в США, где была задержана. Она активно сотрудничала со следствием и признала свою вину в даче ложных показаний, что позволило сократить ей наказание до минимального. Более подробная информация о характере ее сотрудничества с ФБР оказалась засекречена. Она была приговорена к двум годам заключения и вышла на свободу в 2016 году.

В октябре 2015 года Пентагон обнародовал данные о том, что в результате авиаудара, нанесенного в районе города Ракка — главного плацдарма "Исламского государства в Сирии — Денис Кусперт был уничтожен. Позже американское оборонное ведомство признало, что боевик выжил, о дальнейшей его судьбе не сообщается, напоминают "Вести".