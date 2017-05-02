Отключение горячей воды в Москве в 2017 году: график опубликован на сайте МОЭК.

На сайте Московской объединенной энергетической компании была опубликована информация о том, что 10 мая в столице начнутся профилактические отключения горячей воды в жилых домах на время проведения ремонтных.

"Во время отключений, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий", - сказано ужшкммт в сообщении МОЭК.

Согласно представленным сведениям, всего работами будут охвачены 71 000 зданий, 33 тысячи из которых - жилые дома. Еще в 5006 зданиях, среди которых 3171 жилых домов, на период проведения ремонтно-профилактических работ в 2017 году не будут отключены от подачи горячей воды.

Планируется, что все работы по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа 2017 года.

Чтобы узнать точный график отключения горячей воды в Москве по адресу 2017, следует воспользоваться специальным сервисом МОЭК, указав в форме название улицы и номер дома.

В МОЭК отмечают, что "если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте МОЭК, это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация".