Путин отправил в отставку 15 генералов, включая замглаву МЧС Артамонова

Владимир Путин своим указом отправил в отставку 15 высокопоставленных чиновников МВД, Следственного комитета и МЧС.

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС Владимира Артамонова. Об этом говорится в указе президента на сайте правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности Артамонова Владимира Сергеевича, статс-секретаря — заместителя министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — сказано в документе.

В отставку отправлены глава СКР по Ульяновской области генерал-майор юстиции Алексей Евдокимов, главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Сергей Кулюкин и глава Департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций ужшкммт этого ведомства генерал-лейтенант Валерий Майданов.

Сняты со своих должностей прокурор Костромской области Юрий Рыжков, начальник следственного управления СКР по Республике Саха (Якутия) генерал-майор юстиции Олег Мезрин, руководитель следственного управления СКР по Ростовской области генерал-лейтенант юстиции Юрий Попов, пишет "РГ".

Генерал-майор полиции Виктор Кутылкин освобожден от должности заместителя начальника Главного управления МВД по Кемеровской области - начальника полиции. Ушел в отставку замначальника Главного управления МВД по Иркутской области - начальник полиции генерал-майор Олег Кнаус.

Полковник юстиции Рим Габдуллин освобожден от должности первого замруководителя следственного управления СК по Республике Башкортостан.

Также уволены начальник главка ФСИН по Приморскому краю генерал-майор внутренней службы Олег Симченков, генерал-лейтенант внутренней службы Григорий Желудов - начальник УФСИН по Пермскому краю и начальник УФСИН по Татарстану генерал-лейтенант внутренней службы Дауфит Хамадишин.

Отправлены в отставку в МЧС кроме Артамонова: замглавы Национального центра управления в кризисных ситуациях по экстренному реагированию МЧС России генерал-майор Сергей Воронцов и директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС генерал-майор внутренней службы Сергей Кададов.

Состоялись и новые назначения. Так, генерал-майор внутренней службы Олег Волынкин возглавил Главное управление МЧС по Хабаровскому краю. Владимир Бурыкин стал заместителем директора ФСИН и главой Управления следственных изоляторов центрального подчинения.

Генерал-майор полиции Роман Деев теперь глава МВД Башкортостана, полковник полиции Андрей Демидов - его заместитель и глава полиции республики.

Генерал-майор полиции Дмитрий Кава стал министром внутренних дел Ингушетии.

Генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин назначен сроком на пять лет руководителем следственного управления СК по Республике Дагестан.

Полковник внутренней службы Евгений Лукьянец назначен начальником ФСИН по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.

Александр Иванов назначен начальником управления тылового обеспечения Государственной фельдъегерской службы РФ.

Полковник полиции Василий Петрунин стал начальником управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД по Москве.

Начальником управления МВД России на Московском метрополитене назначен полковник полиции Николай Савченко.