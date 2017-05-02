Бюджетники должны быть переведены на карту "Мир" до 1 июля 2018 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о постепенном переводе бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир".

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, до 1 июля 2017 года банки должны обеспечить прием карт "Мир" во всех устройствах, осуществляющих расчет с использованием платежных карт. С этой даты при обращении бюджетников за открытием нового счета им будут выдавать карту "Мир".

Бюджетники должны быть переведены ужшкммт на карту "Мир" до 1 июля 2018 года. Пенсионеры смогут заменить на карты "Мир" карты, не являющиеся национальными платежными инструментами, по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года.

В свою очередь, малые предприятия с ежегодным оборотом 40 млн рублей и больше должны будут приобрести терминалы для оплаты товаров и услуг с использованием карты "Мир" до 1 октября этого года.

Требования об обязательном переходе на карты "Мир" не затронут "разовые" перечисления, к которым, к примеру, относятся например, налоговые вычеты по НДФЛ, выплаты в наличной форме и единовременные выплаты.

В случае, если клиенту после 1 июля 2018 г. (или 2020 г.) пришли средства из бюджета, а к его карточному счету не привязана система "Мир", то банк учитывает их как средства "невыясненного назначения". Как говорится в проекте указания ЦБ, опубликованном на прошлой неделе, банк также обязан сообщить об этом клиенту и предложить ему три варианта: открыть новый счет с картой "Мир", открыть счет без карты, получить деньги наличными. Если в течение 10 рабочих дней клиент не объявится, то банк возвращает средства плательщику.

Добавим, что положения закона будут распространяться на выплаты денежного содержания, зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий. Обслуживание карт для пенсионеров будет бесплатным.

С 1 июля 2017 года карты "Мир" будут выдаваться всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счета, если они получают выплаты из бюджета.