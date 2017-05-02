 
TOP 10

1 Командир экипажа раскрыл подробности ЧП на рейсе Москва-Бангкок

2 СМИ узнали о теме анонсированного телефонного разговора Путина и Трампа

3 Меркель отказалась надеть хиджаб во время визита в Саудовскую Аравию (ВИДЕО)

4 Эксперты: перед вторыми майскими праздниками США вмешаются в курс доллара

5 Путин отправил в отставку 15 генералов, включая замглаву МЧС Артамонова

6 Путин подписал закон о переходе бюджетников на банковские карты "Мир"

7 РЕН-ТВ выложил новое ВИДЕО нападения на Навального с замазанными лицами

8 "Ловкий парень": Трамп оценил способности Ким Чен Ына

9 Скончался классик советской детской литературы Анатолий Алексин

10 "Кровь на потолке, люди со сломанными носами": пассажиры рассказали про ЧП в небе над Бангкоком

Новости наших партнеров

Турбулентность в самолете рейса "Москва - Бангкок": командир экипажа раскрыл подробности ЧП

Опубликовано 02.05.17 08:31 Турбулентность в самолете рейса "Москва - Бангкок": командир экипажа раскрыл подробности ЧП

О ЧП на рейсе Москва - Бангкок рассказал командир экипажа самолета "Аэрофлота": по словам летчика, вся перегрузка длилась около 15 секунд.

Подробности воскресного инцидента, произошедшего на борту самолета "Аэрофлота" рейса Москва - Бангкок, во время которого самолет попал в зону жесткой турбулентности, рассказал командир Boeing 777.

"Вся эта перегрузка длилась секунд 15, и через 30 секунд благодаря грамотным действиям и бригады, и экипажа самолёт вернули на нужную траекторию. И всё это прекратилось. Но, к сожалению, пассажиры, которые были не пристёгнуты ремнями безопасности, получили травмы", — цитирует Александра Рузова телеканал НТВ.

Как писал TopNews, после инцидента в больницы ужшкммт столицы Тайланда попали 15 человек. К счастью, никто из них не получил опасных для жизни травм.

Пресс-секретарь компании "Аэрофлот" Максим Фетисов отметил, что "у командира судна налет - свыше 23 тыс. часов, у второго пилота - свыше 10,5 тыс. часов". Однако турбулентность, в которую попал самолет, невозможно было предугадать.

Как пояснил Фетисов заявил, авиалайнер попал в зону так называемой турбулентности ясного неба — редкой погодной аномалии, предугадать появление которой невозможно.

Между тем, следственный комитет РФ объявил о начале проверки по факту получения травм пассажирами "Аэрофлота", которые летели рейсом из Москвы в Бангкок. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Московским межрегиональным СУ СК РФ на транспорте организована доследственная проверка по факту травмирования пассажиров рейса Москва – Бангкок", –говорится в сообщении.

Следствие проводит комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Самолет Москва - Бангкок, турбулентность: ВИДЕО
Другие материалы по этой теме

"Кровь на потолке, люди со сломанными носами": пассажиры рассказали про ЧП в небе над Бангкоком

Более 20 пассажиров Air Canada госпитализировали из-за турбулентности

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга