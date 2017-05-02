Турбулентность в самолете рейса "Москва - Бангкок": командир экипажа раскрыл подробности ЧП

О ЧП на рейсе Москва - Бангкок рассказал командир экипажа самолета "Аэрофлота": по словам летчика, вся перегрузка длилась около 15 секунд.

Подробности воскресного инцидента, произошедшего на борту самолета "Аэрофлота" рейса Москва - Бангкок, во время которого самолет попал в зону жесткой турбулентности, рассказал командир Boeing 777.

"Вся эта перегрузка длилась секунд 15, и через 30 секунд благодаря грамотным действиям и бригады, и экипажа самолёт вернули на нужную траекторию. И всё это прекратилось. Но, к сожалению, пассажиры, которые были не пристёгнуты ремнями безопасности, получили травмы", — цитирует Александра Рузова телеканал НТВ.

Как писал TopNews, после инцидента в больницы ужшкммт столицы Тайланда попали 15 человек. К счастью, никто из них не получил опасных для жизни травм.

Пресс-секретарь компании "Аэрофлот" Максим Фетисов отметил, что "у командира судна налет - свыше 23 тыс. часов, у второго пилота - свыше 10,5 тыс. часов". Однако турбулентность, в которую попал самолет, невозможно было предугадать.

Как пояснил Фетисов заявил, авиалайнер попал в зону так называемой турбулентности ясного неба — редкой погодной аномалии, предугадать появление которой невозможно.

Между тем, следственный комитет РФ объявил о начале проверки по факту получения травм пассажирами "Аэрофлота", которые летели рейсом из Москвы в Бангкок. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Московским межрегиональным СУ СК РФ на транспорте организована доследственная проверка по факту травмирования пассажиров рейса Москва – Бангкок", –говорится в сообщении.

Следствие проводит комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Самолет Москва - Бангкок, турбулентность: ВИДЕО