В Люксембурге в возрасте 92 лет скончался классик советской детской литературы, драматург, лауреат Государственной премии СССР Анатолий Алексин.

1 мая в Люксембурге в возрасте 92-х лет скончался классик советской детской литературы Анатолий Алексин. О кончине Алексина сообщил сын писателя Альберта Лиханова Дмитрий Лиханов на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 1 мая в Люксембурге скончался классик советской детской литературы Анатолий Алексин. Только что мне сообщила об этом его дочь. Анатолию Георгиевичу шел 93 год", - написал он.

Анатолий Алексин (настоящая фамилия - Гоберман) - автор произведений, на которых выросло не одно поколение детей в Советском Союзе: "В стране вечных ужшкммт каникул", "Мой брат играет на кларнете", "Звоните и приезжайте", "Действующие лица и исполнители", "Третий в пятом ряду", "Позавчера и послезавтра", "Безумная Евдокия".

Фильмы "Поздний ребенок", "Расписание на завтра", "Ура! У нас каникулы!", "Фотографии на стене", "Очень страшная история" сняты по сценариям писателя.

Анатолий Алексин в 1978 году был награжден Государственной премией СССР.