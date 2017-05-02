Какой сегодня праздник: 2 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник Блаженной Матроны Московской

Также 2 мая вспоминают Ивана Ветхопещерника.

Какой праздник сегодня, 2 мая: День памяти Блаженной Матроны Московской

Традиционно 2 мая отмечается память святой старицы Матроны Московской. Матрена Никонова (в миру) родилась в 1881 году, и с самого рождения она была незрячей. Сначала от девочки хотели отказаться, однако накануне отчаянного шага ее матери приснился сон, в котором она увидела прекрасную светящуюся птицу неземной красоты, но без глаз. Родительница посчитала сон знамением и оставили дочь. С раннего ужшкммт возраста Матрена стала лечить людей.

К ней стали съезжаться все больше людей, кто для того, чтобы узнать будущее, кто для решения семейных проблем, а остальные - для приобретения духовного и физического здоровья. Каждому Матрена уделяла особое внимание, но при этом советовала не отрекаться и от традиционной медицины.

"Тело – это дом, данный вам Богом, и его нужно содержать в чистоте и порядке", - говорила Блаженная своим посетителям.

Говорят, что провидица предсказала собственную кончину. Умерла она в 1952 году, а место ее захоронения стало паломническим. В 1999 году Матрена была канонизирована православной церковью.

Как народный праздник сегодня, 2 мая: Иван Ветхопещерник

В народе 2 мая вспоминают еще одного святого - Иоанна Ветхопещерника, жившего на рубеже 8 и 9 веков. С детства он тянулся к Богу, и отправился в Палестину, где провел жизнь в нужде, скитаниях и молитвах. Ветхая Лавра стала местом его последнего пристанища. Она находилась неподалеку от Иерусалима. Многие исследователи полагают, что святой Иоанн Ветхопещерник занимался написанием богослужебных песен и является одним из авторов канонов в честь Харитона.

Крестьяне в этот день выходили с холстом в поле, раскланиваться во все стороны, приговаривая при этом: "Вот тебе, Мать-Весна, новинка, держи!". После этих слов ткань расстилали по земле и клали на нее пироги, а после – уходили домой. Делалось это для того, чтобы весна была теплой и плодородной.