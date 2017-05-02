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Курс доллара на сегодня, 2 мая 2017: правительство прогнозирует новый виток ослабления рубля

Опубликовано 01.05.17 23:47 Курс доллара на сегодня, 2 мая 2017: правительство прогнозирует новый виток ослабления рубля

Курс валют на сегодня, 2 мая 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня, 2 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 2 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 2 мая 2017 составляет 56,98 руб., курс евро на сегодня равен 62,04 руб.

Прогноз курса доллара 2017 дали в российском правительстве

Российский Кабмин прогнозируют новый этап ослабления национальной валюты по отношению к доллару США. Как отметил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, инвестиционная привлекательность рублевых активов несколько снизится после того, как Банк России решится на очередное понижение базовой ужшкммт ставки.

По его словам, в такой ситуации российский рубль вновь станет дешевле, а доллар может подскочить до 60 рублей, что, по мнению чиновника, является нормальным состоянием для экономики страны: недостаточно крепкий рубль поддерживает российский экспортный потенциал, а также сохраняет высокие производственные показатели, ориентированные на внешние поставки.

Дворкович отметил, что правительство и ЦБ активно занимаются вопросом курса национальной валюты, так как заинтересованы в расширении экспортной активности российских корпораций.
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