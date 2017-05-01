Путин подписал закон о запрете называть детей числами и бранными словами

Президент России подписал закон о запрете называть детей нелепыми именами.

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому россиянам запрещается давать детям имена, состоящие из цифр, символов и ненормативной лексики, а также содержащие указания на ранги и титулы. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон определяет, что при выборе родителями имени ребенка не допускается использование "цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами ужшкммт знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы".

Закон предусматривает внесение соответствующих поправок в статью 58 Семейного кодекса и статью 18 закона "Об актах гражданского состояния".

Документ позволяет давать ребенку составную фамилию - из фамилий отца и матери в случае их различий. При этом составная фамилия может состоять не более чем из двух слов, она должна быть одинаковой для полнокровных братьев и сестер.

Автором законопроекта выступила сенатор Валентина Петренко, которая ссылалась на статистику органов ЗАГС Москвы с 1998 года, отмечает ТАСС. Согласно этим данным, среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были следующие: Николай- Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. У девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко.