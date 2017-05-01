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10 Путин в Сочи сыграл в хоккей с Жан-Клодом Килли (ВИДЕО)

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Путин в Сочи сыграл в хоккей с Жан-Клодом Килли (ВИДЕО)

Опубликовано 01.05.17 13:08 Путин в Сочи сыграл в хоккей с Жан-Клодом Килли (ВИДЕО)

Путин провел хоккейную тренировку и обсудил олимпийский спорт.

Президент России Владимир Путин провел в воскресенье хоккейную тренировку в Сочи. Он приехал на олимпийский стадион «Шайба» после этапа гонок «Формулы-1». По приглашению президента участие в тренировке принял почетный член Международного олимпийского комитета Жан-Клод Килли, передает РЕН-ТВ.

Жан-Клод Килли проводит в Сочи лекции для детей, обучающихся в образовательном центре "Сириус". На арене присутствовала глава фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. Президент России обсудил с ней вопросы развития олимпийского наследия. Путин и Шмелева также ужшкммт поговорили о спортивных объектах.

"Шайбу" ранее передали центру одарённых детей "Сириус". Его воспитанники занимаются на этой арене. Возглавляющая "Сириус" Елеша Шмелёва и международный спортивный деятель Жан Клод Килли, возглавлявший Координационную комиссию МОК по Играм в Сочи 2014 года, обсудили развитие центра, отмечает Лайф.

Ранее Владимир Путин наградил победителя российского этапа «Формулы-1» пилота Mercedes финна Вальттери Боттаса.

Путин ежегодно награждает победителя этой гонки с начала проведения гран-при в России в 2014 году.
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