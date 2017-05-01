"Кровь на потолке, люди со сломанными носами": пассажиры рассказали про ЧП в небе над Бангкоком (ВИДЕО)

Очевидцы рассказали подробности случившегося на борту самолета "Аэрофлота" по пути в Таиланд, когда пострадали 27 человек.

В Больнице Бангкока остаются 12 человек, получивших различные травмы из-за турбулентности на рейсе "Аэрофлота". Борт попал в воздушную яму. Двоим из них требуются операции. Четверых оперируют.

Как писал Topnews, в ЧП с лайнером Москва-Бангкок ранены 27 россиян. Травмы получили в основном те пассажиры, которые не были пристегнуты ремнями безопасности или находились в проходах между креслами.

Одна из пассажирок этого рейса по имени Елена рассказала каналу "Россия 24", что инцидент ужшкммт произошел за час до посадки. В момент турбулентности она находилась в салоне комфорт-класса, где толчки ощущались не так сильно.

"Испуг и стресс. Чем ближе к хвосту, тем сильнее были удары. Когда мы просили посмотреть, что произошло с людьми в хвостовой части самолета, это было ужасное зрелище: кровь на потолке, на полках, люди со сломанными носами. Все это было видно невооруженным взглядом издалека", — рассказала она.

Елена также отметила, что пассажиры в момент турбулентности не смогли понять причины происходящего. За окном было довольно темно. При этом пострадавшая подчеркнула, что каждый последующий толчок сильнее предыдущего. Некоторые были такой силы, что пассажиры подпрыгивали до потолка.

"Удержаться было практически невозможно. Казалось просто, если эти толчки не остановятся, то мы просто упадем. К счастью, после пятого-шестого толчка все прекратилось. Это было очень страшное зрелище, такое, что люди просто плакали и теряли сознание от стресса", — отметила она.

По словам женщины, когда самолет сел, пострадавшие минимум полчаса ждали первой помощи.