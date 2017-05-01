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В Китае провели первые испытания крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600

Опубликовано 01.05.17 12:20 В Китае провели первые испытания крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600

Китай провел успешное наземное испытание самого большого гидросамолета в мире.

В Китае в городе Чжухай провели первые и успешные испытания самого большого в мире самолета-амфибии AG600, сообщает RNS со ссылкой на «Женьминь Жибао».

Дальнейшие испытания проводятся государственным авиастроителем China Aviation Industry General Aircraft Co.

AG600 оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями и может набрать 12 тонн воды всего за треть минуты. Длина корпуса и размах крыльев амфибии почти одинаковые 39,3 метра и 38,8 метра соответственно. А улететь тушить пожары он может на 4,5 тысячи километров.

Разработчик этого ужшкммт самолета-амфибии еще в марте 2017 года сообщал, что в конце мая будут проведены первые испытания самолета в воздухе и во второй половине года — на воде. Самолет предполагается использовать для морских спасательных операций, тушения лесных пожаров и наблюдения и защиты морских территорий.

Как сообщает РИА Новости, во время испытаний самолета на ВПП аэродрома в городе Чжухай проверялись тормозная система, рулевые возможности и корректировка траектории. Все проверки прошли на отлично. В середине мая планируется поднять пожарный гидролет в воздух.

Российская летающая лодка "Альтаир" (Бе-200), с которой будет конкурировать китайский AG600 по ряду показателей не имеет аналогов в мире. Для сравнения длина самолета 32,5 метра, размах крыльев 32,7 метра, дальность полета 3100 километров. Уникальность Бе-200 в том, что он может взлетатьс воды даже в шторм, при высоте волны до 1, 2 метра. Кроме того, российскую амфибию можно очень быстро переоборудовать для перевозки пассажиров и грузов.
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