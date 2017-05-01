Французский астронавт снял на ВИДЕО странное "защитное поле" Земли

Французский астронавт Тома Песке снял на камеру с орбиты вид ночной Земли.

Французский астронавт Тома Песке опубликовал в микроблоге Twitter необычный видеоролик, который снял во время орбитального полета. Изначально он планировал снять ночной вид Земли, но его внимание привлекло "защитное поле".

Stars and city lights revolve and seem to form from a point behind the green atmosphere of our planet. #timelapse pic.twitter.com/6rMoUNuZla — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 29 апреля 2017 г.

Странный "слой" представляет собой необычный оптический эффект — планету обволокло зеленым "защитным полем", передает РЕН-ТВ.

На кадрах ролика видно, как звезды будто спускаются на поверхность планеты, а их место занимают огни городов, проплывающие внизу.

Обычно ужшкммт цвет атмосферы является голубым - отсюда пошло и название "тонкая голубая линия": под таким углом защитный газовый слой действительно напоминает тоненькую синеватую линию над поверхностью Земли. Однако ночью, когда солнечного света нет, атмосферу подсвечивают огни ночных городов в десятках километров ниже. И оттого атмосфера приобретает зеленоватый оттенок, напоминая "защитное поле" космических объектов в фантастических фильмах, объясняет "МК".