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Французский астронавт снял на ВИДЕО странное "защитное поле" Земли

Опубликовано 01.05.17 12:13 Французский астронавт снял на ВИДЕО странное "защитное поле" Земли

Французский астронавт Тома Песке снял на камеру с орбиты вид ночной Земли.

Французский астронавт Тома Песке опубликовал в микроблоге Twitter необычный видеоролик, который снял во время орбитального полета. Изначально он планировал снять ночной вид Земли, но его внимание привлекло "защитное поле".

 

Странный "слой" представляет собой необычный оптический эффект — планету обволокло зеленым "защитным полем", передает РЕН-ТВ.

На кадрах ролика видно, как звезды будто спускаются на поверхность планеты, а их место занимают огни городов, проплывающие внизу.

Обычно ужшкммт цвет атмосферы является голубым - отсюда пошло и название "тонкая голубая линия": под таким углом защитный газовый слой действительно напоминает тоненькую синеватую линию над поверхностью Земли. Однако ночью, когда солнечного света нет, атмосферу подсвечивают огни ночных городов в десятках километров ниже. И оттого атмосфера приобретает зеленоватый оттенок, напоминая "защитное поле" космических объектов в фантастических фильмах, объясняет "МК".
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