Французский астронавт снял на ВИДЕО странное "защитное поле" Земли

Французский астронавт Тома Песке опубликовал в микроблоге Twitter необычный видеоролик, который снял во время орбитального полета. Изначально он планировал снять ночной вид Земли, но его внимание привлекло "защитное поле".

Stars and city lights revolve and seem to form from a point behind the green atmosphere of our planet. #timelapse pic.twitter.com/6rMoUNuZla