 
TOP 10

1 ВИДЕО из самолета "Аэрофлота", угодившего в воздушную яму, попало в Сеть: 27 пострадавших

2 РЕН-ТВ выложил новое ВИДЕО нападения на Навального с замазанными лицами

3 "Ловкий парень": Трамп оценил способности Ким Чен Ына

4 "Кровь на потолке, люди со сломанными носами": пассажиры рассказали про ЧП в небе над Бангкоком (ВИДЕО)

5 Навальный назвал предполагаемых организаторов нападения, грозящего ему потерей глаза

6 Французский астронавт снял на ВИДЕО странное "защитное поле" Земли

7 В Китае провели первые испытания крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600

8 Трамп застиг Госдеп врасплох приглашением президента Филиппин в США

9 В Британии на разработку безотказной секс-куклы потратят $31 млрд

10 "Спартак" обыграл ЦСКА в столичном дерби РФПЛ (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

"Ловкий парень": Трамп оценил способности Ким Чен Ына

Опубликовано 01.05.17 11:42 "Ловкий парень": Трамп оценил способности Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп поделился своим мнением о способностях лидера КНДР Ким Чен Ына.

Дональд Трамп в интервью телекомпании CBS назвал Ким Чен Ына ловким парнем. По словам американского президента, лидеру КНДР удается удерживать власть в стране, несмотря на очень молодой возраст, передает "Звезда".

«Я уверен, что многие люди хотели отобрать эту власть, будь то его дядя или кто-то другой. А он смог ее удержать. Так что, безусловно, он достаточно ловкий парень», - отметил Трамп.

Также президент США прокомментировал провальные пуски ракет КНДР.

«Я бы не стал обсуждать ужшкммт это. Может быть, у них не очень хорошие ракеты. Но в конце концов у них будут хорошие ракеты», - предположил Трамп.

Кроме того глава США обратил внимание на важность роли Китая в решение проблемы КНДР.

«Они не хотят видеть дестабилизированную Северную Корею. Но они не хотят, чтобы она располагала ядерным оружием», — сказал Трамп.

Трамп отметил, что северокорейский лидер сумел взять власть в свои руки в очень молодом возрасте, добавляет "Говорит Москва".

«Я уверен, что многие люди хотели отобрать эту власть, будь то его дядя или кто-то другой. А он смог её удержать», — заявил президент  Соединённых Штатов. Вместе с тем он подчеркнул, что Америка не может «позволить ситуации развиваться так, как она развивалась многие годы».

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в последнее время на фоне ракетных испытаний КНДР. Вашингтон заявлял о готовности воздействовать на Пхеньян всеми имеющимися средствами и «устанавливать мир силой».
Другие материалы по этой теме

Трамп напугал граждан США возможностью ядерной войны с КНДР

Пескову пришлось ответить за слова Киселева о сравнении Трампа и Ким Чен Ына

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга