"Ловкий парень": Трамп оценил способности Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп поделился своим мнением о способностях лидера КНДР Ким Чен Ына.

Дональд Трамп в интервью телекомпании CBS назвал Ким Чен Ына ловким парнем. По словам американского президента, лидеру КНДР удается удерживать власть в стране, несмотря на очень молодой возраст, передает "Звезда".

«Я уверен, что многие люди хотели отобрать эту власть, будь то его дядя или кто-то другой. А он смог ее удержать. Так что, безусловно, он достаточно ловкий парень», - отметил Трамп.

Также президент США прокомментировал провальные пуски ракет КНДР.

«Я бы не стал обсуждать ужшкммт это. Может быть, у них не очень хорошие ракеты. Но в конце концов у них будут хорошие ракеты», - предположил Трамп.

Кроме того глава США обратил внимание на важность роли Китая в решение проблемы КНДР.

«Они не хотят видеть дестабилизированную Северную Корею. Но они не хотят, чтобы она располагала ядерным оружием», — сказал Трамп.

Трамп отметил, что северокорейский лидер сумел взять власть в свои руки в очень молодом возрасте, добавляет "Говорит Москва".

«Я уверен, что многие люди хотели отобрать эту власть, будь то его дядя или кто-то другой. А он смог её удержать», — заявил президент Соединённых Штатов. Вместе с тем он подчеркнул, что Америка не может «позволить ситуации развиваться так, как она развивалась многие годы».

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в последнее время на фоне ракетных испытаний КНДР. Вашингтон заявлял о готовности воздействовать на Пхеньян всеми имеющимися средствами и «устанавливать мир силой».