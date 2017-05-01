Навальный назвал предполагаемых организаторов нападения на него с зеленкой (ВИДЕО)

Навальный может ослепнуть на один глаз из-за зеленки. Однако он вышел в прямой эфир после нападения на него, а Кремль поручил губернаторам защитить оппозиционеров от зеленки.

Алексей Навальный считает, что нападение на него организовала администрация президента. Об этом политик написал на своем сайте.

"Меня лечит сейчас один из лучших офтальмологов Москвы, тут всё у меня хорошо. С самим глазом не так хорошо, к сожалению. Врач считает, что мне плеснули в лицо зелёнкой, размешанной с чем-то ещё, потому что просто зелёнкой так сильно сжечь глаз ужшкммт нельзя. Я склонен с ней согласиться: в Барнауле мне брызнули зеленкой прямо в глаза из резиновой груши — очень жгло и резало, но через 10 минут я нормально видел, глаза не опухали, белки остались белыми и т.д. Сейчас я уже третий день капаю в глаза через каждые 15 минут, второй день делаю уколы и мы боремся за то, чтобы глаз остался прозрачным. Ну если не получится (есть вероятность, увы), то будет в России президент со стильным белым глазом", - написал он.

Он считает, что в нападении на него виновны власти. "Ни на секунду не сомневаюсь, и моя уверенность основана на фактах, что нападение организовала администрация президента. В конце-концов, я всегда говорил, что мой любимый фильм — Терминатор-2, так что сам во всём виноват. Песков скажет, что я сам подсознательно стремился", — высказал мнение оппозиционер.

Он уверен, что никакого расследования, конечно, не будет, уголовное дело до сих пор не возбудили.

"Да, непосредственно со стаканчиками зелёнки бегают всякие НОДовцы, но у них постоянно точные данные о моих перемещениях, гостиницах, билетах, отлётах/прилётах. Куда зайду, откуда выйду. Понятно, что данными из баз и данными наружного наблюдения их снабжают спецслужбы. Они же гарантируют неприкосновенность, «неработающие камеры» и нежелание полиции вести расследование", - написал Навальный.

Как сообщал Topnews, 27 апреля неизвестный, поджидавший оппозиционера возле машины, облил его зеленкой. Медики засвидетельствовали, что Навальный получил химический ожог глаза.

В администрации президента выступили с поручением к региональным властям остановить нападения на оппозиционеров. Решение связано с тем, что акты агрессии по отношению к активистам «фактически приводят только к их раскрутке», пишет «Газета.ру» со ссылкой на источники в Кремле.

Как рассказали собеседники издания, правоохранительным органам в регионах будет дано поручение привлекать виновных в нападениях к ответственности и в будущем пресекать акты агрессии по отношению к оппозиционным политикам.

Источник издания уточнил, что региональные губернаторы, как правило, не проявляют инициативу в подобных вопросах и предпочитают доверять решения вышестоящему руководству. В Кремле, по данным издания, полностью отрицают свою причастность к нападениям на оппозиционеров.

Другой собеседник отметил, что в администрации на самом деле могли не давать задание нападать на Навального или других политиков. По его словам, была установка «показать им так, чтобы они все поняли», которую каждый исполнитель понял по своему.

При этом Навальный вышел в прямой эфир на своем YouTube-канале «Навальный LIVE» после того, как на него было совершено нападение. В эфире программы «Навальный в 20:18» оппозиционер рассказал о том, что нападение произошло очень быстро, плеснувший зелёнку сразу убежал. Политик посетовал на то, что была испорчена рубашка, специально сшитая для него на заказ.