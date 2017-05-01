Какой сегодня праздник: 1 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник Кузьма Огородник

1 мая также отмечается День Труда и Живин день.

Какой праздник сегодня, 1 мая: Всемирный день труда

Ежегодно 1 мая отмечается День труда. Он приурочен к печальным событиям 1886 года, когда американские рабочие города Чикаго проводили массовые забастовки с целью требований о введении восьмичасового рабочего дня. Демонстрация закончилась кровопролитием и столкновением с полицейскими, но это событие навсегда оставило свой отпечаток в истории.

В 1889 году в Париже состоялось крупнейшее собрание Интернационала, главной темой которого стало обсуждение ужшкммт трагедии в Чикаго. В этой связи участники конгресса приняли решение о проведении ежегодных демонстраций в знак солидарности трудящихся. Всемирный день труда отмечается многими странами, включая Россию.

Праздник 1 мая стал символом непримиримой борьбы за права трудящихся, символом бесконечной революции!

Как народный праздник сегодня, 1 мая: Живин день

Живин день пришел к нам из глубокой древности. Жива (или Живена) – это славянская богиня, символизирующая "дарение жизни", рождения, плодородия и всего того, что связано с зачатием жизни. В народе ее называли божеством животворящих сил природы, "просыпающихся" вод, первых расцветающих цветов, деревьев, зелени, а также покровительницей красных девиц.

С приходом христианства культ Живы постепенно угас, но в давние времена в Живин день молодые девушки разжигали на поле костры и устраивали вокруг них яркие пляски с метлами в руках, оберегая тем самым родные места от нечестии.

Какой церковный праздник сегодня, 1 мая: Кузьма-Огородник

Христиане чествуют 1 мая память преподобного Космы Халкидонского, почитаемого православной церковью как творца канонов во славу Господа.

Крестьяне на Руси на Кузьму прославляли кукушку, которая уже вовсю куковала в лесах. При этом сеять лен крестьяне начинали именно тогда, когда кукушка подаст первый весенний призыв., а если птицу замечали летающей по селу – быть в скором времени пожару. 1 мая хозяйки традиционно сеяли свеклу и морковь, а мужчины вскапывали грядки.

Согласно народным приметам, если на Кузьму стояла ясная и солнечная погода, значит весь май предвиделся таким же, но в начале июня – установятся холода.

Людям, рожденным 1 мая, полагалось быть отличными огородниками, которые всегда должны заботиться о саженцах, земле и урожае.