Гороскоп на сегодня, 1 мая 2017, все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня по знакам Зодиака: что приготовили звезды 1 мая 2017.

Гороскоп для Овна на сегодня

Первый день мая приготовил Овнам обилие мелких проблем, способных негативно повлиять на настроение. Сегодня следует проявить аккуратность, гибкость, энергичность, оперативность. Не исключено, что вам предстоит заняться исправлением технических неполадок (например, взяться за ремонт автомобиля или бытового устройства). Избегайте суеты, торопливости, нервозности, это плохо скажется на самочувствии.

Гороскоп для Тельца на сегодня

Тельцам сегодня будут полезны ужшкммт умеренные физические нагрузки, будь то пешая прогулка, поездка за город или занятия фитнесом. В этот день приятный отдых можно смело сочетать с какими-либо практическими мелкими начинаниями. В детях стоит воспитывать хозяйственность, исполнительность. Поощряйте их активность и исподволь приучайте к полезным делам.

Гороскоп для Близнецов на сегодня

Для Близнецов сегодня могут оказаться неактуальными утонченность и изысканные эстетические запросы. На первый план выйдут прагматизм, тщательность, оперативность, аккуратность. Возможно, вам придется заняться мелкой уборкой дома или прилегающей к нему территории. Ваши намерения могут часто меняться под влиянием неустойчивых обстоятельств. Возможно, родители будут нуждаться в вашей помощи.

Гороскоп для Рака на сегодня

У Раков 1 мая повышается вероятность срочной короткой поездки и интенсивного общения с близкой родней. Сегодня вы способны успевать сразу на нескольких фронтах и оперативно справляться с самыми противоречивыми задачами. Актуальными могут стать детали, связанные с организацией лечения и профилактикой заболеваний, с ремонтом или вождением автомобиля. Возможно, придётся заглянуть в аптеку или в техсервис.

Гороскоп для Льва на сегодня

Для Львов в этот день повышается значимость материального аспекта существования. Склонность учитывать финансовую подоплёку событий может оказаться довольно полезной. Астрологи не исключают приобретения, связанные с ремонтом или какими-либо хозяйственными делами. В приготовлении пищи стоит сделать упор на натуральные ингредиенты и специи.

Гороскоп для Девы на сегодня

Предприимчивость и подвижность подталкивают Дев к активному образу жизни. Несмотря на сомнения и колебания, вы не сможете сидеть сложа руки. Момент подходит для попытки расширить сферу своего влияния или укрепить свой авторитет конкретными поступками. Ваша энергичность будет заразительной для менее решительных людей (например, для партнёра по браку). Избегайте излишней агрессивности.

Гороскоп для Весов на сегодня

Весы сегодня способны с энтузиазмом заниматься делами других людей, а также реализацией собственных тайных задумок. Избегайте избыточной активности: она может незаметно подорвать ваше здоровье и привести к обострению какого-либо хронического заболевания. Эстетическому началу в эти сутки придётся предпочесть тщательность, практичность, повышенное внимание к скрытым деталям.

Гороскоп для Скорпиона на сегодня

Друзья и родственники Скорпионов сегодня склонны к повышенной активности, но также и к противоречивости поступков. Возможно, что аналогичными качествами будете отличаться и вы сами. Взявшись за новое дело или очутившись в незнакомом месте, не бойтесь чаще менять стратегию и тактику, чтобы подстроиться под меняющиеся обстоятельства. Имеет смысл действовать на пару с единомышленником или партнёром по браку.

Гороскоп для Стрельца на сегодня

У Стрельцов обстоятельства 2 мая создают предпосылки для нервозности и непоследовательности, являются для вас потенциально напряжёнными и травмоопасными. Сегодня обстановка в вашем доме может стать непонятной или неустойчивой. Для максимального снижения вероятности неприятного поворота событий, не поддавайтесь спонтанным импульсам, выбирайте для реализации задуманного наиболее надёжные и практичные пути.

Гороскоп для Козерога на сегодня

У Козерогов дела пойдут удачно, неприятности обойдут стороной. . Отношения с окружающими строятся прежде всего на основе практической взаимопомощи. Однако при этом не будут лишними готовность к сочувствию и легкий налет интриги. Ваш трезвый реалистичный взгляд на жизнь напомнит о себе не только в решении бытовых проблем, но и в творчестве, романтических связях, контактах с детьми и с людьми издалека.

Гороскоп для Водолея на сегодня

Звезды приготовили Водолеям непредвиденные, странные, забавные или загадочные повороты событий. Не исключаются мелкие досадные оплошности, связанные с бытом, здоровьем, техникой, питанием, лекарствами, домашними животными. Привнести в ваше существование дополнительную напряжённость могут как внешние обстоятельства (например, непоследовательное поведение других людей), так и ваши собственные ошибочные поступки.

Гороскоп для Рыбы на сегодня

Рыбы могут стать сегодня объектом чужого гнева или ревности. Представителям этого знака придётся призвать на помощь всю свою природную гибкость, чтобы вовремя увернуться от атаки. Могут стать более напряжёнными и интригующими ваши супружеские отношения. Не исключено, что подозрения и обвинения других людей в ваш адрес окажутся отчасти справедливыми. Погасить искру конфликта поможет общность материальных или иных интересов.