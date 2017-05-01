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1 мая, Лужники 2017, концерт: кто выступает, программа мероприятий

Опубликовано 30.04.17 23:41 1 мая, Лужники 2017, концерт: кто выступает, программа мероприятий

На стадионе "Лужники" 1 мая 2017 года в рамках открытия летнего сезона состоится большой спортивный фестиваль и праздничный концерт.

Праздник весны и труда ознаменует собой открытие летнего сезона в Лужниках.

1 мая 2017 года на легендарном стадионе в 10 часов начнется большой спортивный праздник, посвященный открытию сезона активных развлечений и спорта под открытым небом.

В этот день посетителей комплекса ожидают соревнования по мини-футболу, уличному футболу Panna Proстритболу.

Для посетителей работают пневмогородок, BMХ-парк, площадка воркаут, пейнтбола и многое другое.

Профессиональные тренеры помогут ужшкммт всем желающим освоить навыками хастл-танцев и большого тенниса.

Гостей будут ждать дрифт, электросамокаты и электроскейты, ВМХ, FMX, MTB, стронгмен и многие другие спортивные площадки.

Лужники 1 мая 2017: концерт соберет звезд хип-хопа

На открытии летнего сезона пройдет 6-й музыкальный фестиваль Hip-Hop MayDay. Начало музыкального open-air в 13.00.

В ритме хип-хопа пройдет музыкальный фестиваль с участием Каста, 25/17, Noize MC, Slim, ATL, ST, Грот, Каспийский груз, Скруджи, Пика, Loc Dog, Кравц, T-Fest, Nel, Feduk, Саша Чест, Эра Канн и другие.
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