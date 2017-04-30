ЦСКА - "Спартак": обзор матча от 30.04.2017, видео голов, счет, результат матча РФПЛ (ВИДЕО)

30 апреля 2017 года в центральном матче 26-го тура РФПЛ "Спартак" в гостях обыграл ЦСКА со счетом 2:1 и увеличил свой отрыв от армейцев на 10 очков.

ЦСКА - "Спартак": счет 1:2 фактически решил исход борьбы за чемпионство в пользу "красно-белых"

В центральном матче 26-го тура российской футбольной Премьер-лиги в столичном дерби ЦСКА принимал лидера чемпионата "Спартак". Матч, состоявшийся 30 апреля на стадионе "ВЭБ Арена - Арена ЦСКА" завершился победой "красно-белых" со счетом 1:2.

Эта победа окончательно упрочила лидирующее положение "Спартака" в турнирной таблице и фактически обеспечила чемпионство подопечным Массимо Карреры. За четыре тура ло окончания чемпионата "Спартак" теперь опережает армейцев, идущих пока на втором месте, уже ужшкммт на 10 очков.

ЦСКА - "Спартак": обзор матча

Армейцы неожиданно сверхактивно, без всякой разведки, начали игру, уже на 2-й минуте едва не закатив мяч в сетку ворот гостей. Ребров после удара Вернблума отбил мяч перед собой, Ионов попытался добить в упор с метра, а подоспевший Головин так и не успел допихать мяч в сетку!

"Спартак" вскоре выравнял игру, и на 32-й минуте открыл счет. Эвелин Попов промчался по правому флангу, сделал нацеленную передачу на Луиса Адриано, который отправил мяч Акинфееву между ног.

Перед самым перерывом армейцы сумели сравнять счет. Мяч "в раздевалку" после навеса Натхо в штрафную головой отправил Алексей Березуцкий.

И все спартаковцы сумели вырвать победу. На 51-й минуте встречи после грубейшей ошибки Виктора Васина у своих ворот капитан гостей Денис Глушаков забил победный мяч.

ЦСКА - "Спартак", счет 1:2. ВИДЕО голов