ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017: онлайн трансляция, где смотреть, прогноз на матч 30.04.2017 (ВИДЕО)

Подробности предстоящего центрального матча 26-го тура Чемпионата России ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

Стадион "ВЭБ Арена - Арена ЦСКА" принимает 30 апреля 2017 года центральный матч 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и "Спартаком". Игра начнется в 17:00 мск.

ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 17:05 мск.

ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017: прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают армейцев фаворитами предстоящей схватки и принимают ставки на победу армейцев в среднем с коэффициентом 2,3, на ничью - 3,4, на ужшкммт успех "Спартака" - 3,2.

ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017: перед матчем

ЦСКА расположился сейчас на второй строчке турнирной таблицы с 50 баллами в активе. В предыдущих матчах команда Виктора Гончаренко сыграла вничью с "Ростовом" (0:0), победила "Уфу" (0:2) и с разгромным счетом одолела "Локомотив" (4:0).

"Красно-белые" лидируют в национальном первенстве, заработв 57 баллов по итогам прошедших 25 поединков. До этого дружина Массимо Карреры победили "Зенит" (2:1), потерпели разгромное поражение от "Ростова" (0:3), а потом с минимальным счетом справились с "Уралом".

В последний раз клубы встречались на поле в 12-м туре РФПЛ текущего сезона. В том поединке победителем стал "Спартак" - 3:1.

"Спартак" - ЦСКА 3:1 ВИДЕО голов

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча.

"Пока ещё не начинает ощущаться приближение дерби. Настраивались на игру с „Уралом“ — она была самая главная. Сейчас надо всё проанализировать и уже готовиться к ЦСКА. Решающая ли это будет игра? У нас каждый матч — решающий", - отметил он.

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов заявил, что его команда будет настраиваться на победу.

"До дерби с ЦСКА ещё есть время, и мы будем настраиваться на победу", - сказал он.

Шансы на победу соперников оценил также бывший нападающий "Спартака" Владимир Бесчастных.

"Когда встречаются "Спартак" и ЦСКА, на игру не влияет положение команд в таблице, количество набранных ими очков. Это может оказать воздействие разве что на психологическое состояние футболистов. Но фаворитов в подобных матчах не бывает. Шансы — 50 на 50. По мне, конечно, "Спартак" должен стать чемпионом. Но я ведь за него болею. Прогнозов не делаю — они не сбываются. Но, думаю, матч получится результативным. Полные трибуны погонят свои команды вперёд. А эмоций никто не отменял. В такой атмосфере игроки захотят показать всё, на что способны в атаке", - отметил он.

В свою очередь, полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо заявил о том, что его команда обязана победить "Спартак".

"Особенный день для меня! Накануне родился третий сын, к тому же был день рождения моей мамы. Поэтому разгромная победа — подарок моей семье. После голов ребята «раскачивали младенца», поздравляя меня таким образом. Мне это было приятно. Я очень благодарен и рад, что у нас такой дружный коллектив. Мы реализовали все предоставившиеся нам шансы. Это здорово, ведь в предыдущих матчах мы тоже создавали моменты, но мяч не шёл в ворота. Мы были более собранными. Хорошо, что мы не бросили играть, не давали «Локомотиву» возможности вернуться в игру. Не всегда получается забить, но удалось поразить ворота, что очень приятно. Дерби стоит особняком, и неважно, как команды играли до него. Можно проиграть 10 матчей, но выиграть в дерби. Мы подойдём к дерби с боевым настроем и обязаны победить", - сказал он.

Защитник ЦСКА Виктор Васин заявил, что в матче со "Спартаком" его команда покажет, насколько сильнее стала.

"Жду полного стадиона, сумасшедшего накала страстей — как на футбольном поле, так и на трибунах. Ради таких матчей я, наверное, и играю в футбол. Сильнее ли сейчас ЦСКА, чем в осенней части сезона? Наверное, дерби это и покажет. Конечно, команда кардинально поменялась — новые тактика, схема. Посмотрим, что получится. Можно ли нынешний «Спартак» назвать сильнейшим за последние 15 лет? Мне сложно об этом рассуждать. В футболе всегда решают эпизоды. Но, судя по очкам и положению в турнирной таблице, наверное, да. Приходилось смотреть матчи «Спартака» в этом сезоне, но скорее смотрел повторы опасных моментов и голов в новостях. Но не только игр «Спартака», естественно. С двумя детьми не так просто найти время на просмотр футбола по телевизору. Какие-то матчи удаётся посмотреть вечером — обычно это Лига чемпионов или чемпионат Англии. Но это скорее фоном идёт", - отметил игрок.

ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017: купить билеты

Купить билеты на матч ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017 еще представляется возможным. Их можно приобрести в кассах стадиона "ВЭБ- Арена" или с помощью специальных сервисов онлайн. Стоимость проходки начинается от 3 тысяч рублей.