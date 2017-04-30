СМИ узнали, откуда у полковника Захарченко взялись его миллиарды

Журналисты раскрыли тайну происхождения миллиардов полковника Дмитрия Захарченко. По информации "Росбалта", следователи смогли установить их путь по маркировкам на пачках.
Как отмечает издание, изъятая при обысках валюта была заказана в США двумя российскими банками. Сначала найденные у полковника $120 млн и 2 млн евро находились у фирм и банков, связанных с РЖД, после чего оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко.
Деньги хранились в целлофановых ужшкммт брикетах по $200 тысяч. На них стояли штампы и коды еще ФРС США. Средства были заказаны по забросу двух банков из РФ, подозреваемых в контактах с предпринимателями, контролирующими подряды железнодорожников. Через дочерние структуры бизнесмены совершали вывод средств в "обнал", а некоторые из данных сумм – осели у Захарченко.
Как отмечается в публикации, сыщики подозревают, что это была "доля" Захарченко и ряда его младших коллег из МВД за покровительство этим фирмам. После этого деньги полковника вернулись в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц, причем вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко.
Подчеркивается, что когда махинации стали вызывать сомнения у сотрудников правоохранительных органов, Захарченко якобы снял все средства с депозитов и через известный ему обнально-конвертный финансовый канал намеревался перевести деньги в Швейцарию. Полковник временно поместил их в квартиру, оформленную на сводную сестру.
Ранее TopNewes писал о том, что Дмитрия Захарченко арестовали по обвинению по трем статьям - "Препятствование правосудию и производству предварительного расследования", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Получение взятки". В ходе обысков у него в квартире было обнаружено порядка 9 миллиардов рублей.