Курс доллара на сегодня, 30 апреля 2017: эксперты дали прогноз, что будет с рублем и долларом в мае

Курс валют на сегодня, 30 апреля 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня, 30 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 30 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 30 апреля 2017 составляет 56,98 руб., курс евро на сегодня равен 62,04 руб.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль считает, что курс рубля в мае будет держаться на уровне 56-58 руб. за доллар.

"Я не верю в прогноз некоторых экспертов, которые предрекают нам резкое падение рубля якобы из-за лопнувшего "пузыря", который ужшкммт сейчас лишь надувается. Такие прогнозы ничем не подтверждены. Рубль уже не так сильно зависим от мировых цен на нефть, как это было еще совсем недавно", - приводит его слова "КоммерсантЪ".

Он отметил, что выборы во Франции, так же как и выборы в США, большого значения для соотношения доллара и евро иметь не будут. По его словам, сейчас соотношение в пределах 0,92-0,94 устраивает всех. Так что в мае эта тенденция сохранится.

Главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров прогнозирует аналогичный коридор по курсу доллара на ближайший месяц.

"Курс доллара будет в промежутке от 56 до 58 руб. за доллар. Потенциал укрепления рубля в значительной степени исчерпан, предпосылок резкого повышения цен на нефть нет, и, соответственно, курс рубля, который по-прежнему ориентируется на цены на нефть, скорее всего, чуть-чуть ослабнет с текущих уровней", - сказал он.

Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по экономической политике Алексей Майоров прогнозирует более узкий диапазон по курсу доллара.

"Курс доллара составит 56,5-57 руб. за доллар. При данном соотношении объем рублевой массы в экономике и валютной выручки экспортеров — это его реальная стоимость", - уверен эксперт.

Ведущий стратег АТОН Алексей Каминский уверен, что динамика курса рубля будет продолжать определяться ценами на нефть и "аппетитом глобальных инвесторов к валютам carry trade".

"Ожидания по обоим умеренно-позитивные, поэтому, думаю, что в мае курс рубля к доллару будет колебаться в коридоре 55-58 руб. Еще один фактор — динамика пары EUR/USD существенного влияния на USD/RUB оказать не должна", - подчеркнул специалист.