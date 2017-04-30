В Иркутской области деревня из 84 домов выгорела по вине одного жителя (ВИДЕО)

Глав МЧС потребовал взять под контроль все места отдыха и пообещал более 140 млн компенсаций погорельцам.

Страшный пожар произошел в Киренском районе Иркутской области, где сгорела деревня Бубновка. Из 84 домов полностью выгорели 59, остальные частично уцелели. Проведенная проверка МЧС установила, что виновником пожара стал местный житель, сжигавший мусор на своём приусадебном участке. Всего впоселении проживали 430 человек, никто из них не пострадал.

По словам спасателей, мужчина приехал в деревню из города Слюдянки. Когда он избавлялся от мусора на своём ужшкммт участке, огонь от костра перекинулся на остатки сухой травы в огороде, а затем перешёл на дом.

"В условиях сильного ветра огонь распространился в одно мгновение и превратился в крупный пожар, который уничтожил также постройки на соседнем приусадебном участке и перешёл на территорию городского леса", - пояснил начальник Слюдянской пожарно-спасательной части Михаил Осипов.

На тушение возгорания были направлены 18 человек и три единицы техники, в том числе из соседнего посёлка. Некоторые жилые дома удалось спасти от пожара. Спасатели эвакуировали около 300 местных жителей.

Публикация от Vesti-Irkutsk (@vestiirkutsk) Апр 28 2017 в 7:13 PDT

На фоне происшествия глава МЧС России Владимир Пучков потребовал во время майских праздников взять на особый контроль все места отдыха россиян для того, чтобы не допустить крупных пожаров и тяжёлых последствий от них. Он отметил, что пострадавшие от пожаров в Бурятии и Иркутской области - двух самых "тяжелых" регионах - получат около 143 млн рублей.

По словам Пучкова, во всех регионах Сибири введен режим ЧС, а во многих муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим.

"Требуется внимательность и выполнение всех ограничений, которые связаны и с прогнозом погоды, и с рисками. Органы управления и подразделения МЧС, наши коллеги из других структур готовы быстро и оперативно прийти на помощь", - цитирует главу МЧС РИА Новости.