Кличко - Джошуа: видео боя 29 апреля 2017 смотреть повтор можно в Сети

Джошуа победил Кличко в бою 29 апреля 2017 года.

Кличко - Джошуа, бой 29 апреля 2017: результат огорчил поклонников украинского боксера

Накануне украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко проиграл британскому спортсмену Энтони Джошуа техническим нокаутом в чемпионском бою в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF), а также вакантный титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Титульный бой в супертяжелом весе состоялся на лондонском "Уэмбли". Перед встречей с Кличко-младшим Джошуа не потерпел ужшкммт поражения ни в одном из 18 проведенных поединков, причем все 18 он выиграл нокаутами, которые случались не позже седьмого раунда. Украинец же за карьеру провел 68 боев, выиграв 64 из них.

В четвертом раунде Джошуа отправил Кличко в нокдаун, в пятом на канвасе оказался британец. После этого младший Кличко продолжил доминировать, Джошуа держался, но не более того. Через пару раундов ситуация выровнялась, и соперники обменялись несколькими точными ударами. Боец сумел оправиться и завладел преимуществом в концовке поединка. В 11-м раунде Джошуа дважды отправил украинца в нокдаун, после очередной серии его попаданий рефери остановил бой.

Кличко - Джошуа 29 апреля 2017. ВИДЕО боя смотреть онлайн

Таким образом, Джошуа успешно защитил в бою с Кличко титулы IBO и IBF, одержав 19-ю победу в карьере (все — нокаутом). 27-летний британец, который пока не знает поражений на профессиональном ринге, нанес 41-летнему Кличко 5-е поражение в 69 боях (4-е — нокаутом).

Победитель завоевал чемпионские пояса по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). За поединком следят около 90 тысяч зрителей, что является рекордом для бокса. Ранее такая аудитория была на лондонской арене "Уайт Сити" в 1939 году на бое между Леном Харви и Джоком Макавоем.

За поединок соперники заработали по 13 миллионов долларов.

"Сегодня победил лучший боксер. Это был зрелищный поединок, в котором оба соперника не избегали боя. Энтони был лучше меня, и я огорчен тем, что у меня сегодня не получилось. Я планировал быть сильнее него, но не удалось. Отдаю дань уважения Энтони, мне понравился поединок. Очень хотел, чтобы руку подняли мне, но он встал, вернулся в бой и выиграл титулы", - так прокомментировал поражение Кличко.

В свою очередь, Джошуа обратился к Тайсону Фьюри.

"Тайсон Фьюри, где ты, детка? Мне нравится биться, Тайсон Фьюри, я знаю, что ты много говорил, и я хочу дать шанс 90 000 человек посмотреть на нас", — сказал он.